Суббота, 8 Января 2022 19:10

АрмИнфо. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совбеза Азамата Абдымомунова. "Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан", — говорится в сообщении пресс-службы главы РК.

Ранее по подозрению в госизмене задержали экс-главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова. Накануне экс-советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин кризиса в стране стало предательство статусных чиновников и силовиков.

Он охарактеризовал происходящее как попытку госпереворота и вооруженного мятежа, а масштаб событий говорит, что "без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов," осуществить такое невозможно.