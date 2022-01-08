Суббота, 8 Января 2022 19:09

АрмИнфо. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил президенту РФ Владимиру Путину провести видеоконференцию Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя организации.

Согласно информации Кремля, в ходе продолжительного телефонного разговора Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым президент Казахстана подробно информировал о складывающейся в стране обстановке, отметив, что она развивается в сторону стабилизации. В этом контексте была выражена признательность за оказываемую помощь со стороны партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и особенно - Российской Федерации.

Президенты обменялись мнениями в связи с предпринимаемыми мерами по наведению порядка в Казахстане.

"По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран - членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя организации. Владимир Путин поддержал это предложение. Условлено оставаться в постоянном контакте", - сообщает пресс-служба Кремля.