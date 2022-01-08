Суббота, 8 Января 2022 19:08

АрмИнфо. Соединенные Штаты считают, что власти Казахстана способны справиться с беспорядками собственными силами, без привлечения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом, как передает ТАСС, накануне заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Что касается ОДКБ. У нас есть вопросы относительно сущности просьбы [Казахстана об оказании ему срочного содействия], того, почему она была выдвинута, мы стремимся получать больше информации на этот счет. Мне представляется, что власти и правительство Казахстана, безусловно, обладают потенциалом, который позволяет надлежащим образом заниматься ситуацией с протестами, делать это с соблюдением прав протестующих, одновременно сохраняя закон и порядок", - сказал Блинкен.

"Так что неясно, почему они [руководители Казахстана] чувствуют необходимость в какой-либо внешней помощи", - считает глава внешнеполитического ведомства США.

По его словам, Вашингтон призывает миротворцев ОДКБ и силы безопасности Казахстана уважать права участников акций протеста. При этом Блинкен выразил мнение, что в основе нынешних беспорядков в Казахстане лежат причины экономического и политического характера. "Мы, разумеется, призываем эти миротворческие силы [ОДКБ] и правоохранительные органы [Казахстана] соблюдать международные права человека, стандарты в поддержку мирного урегулирования", - отметил госсекретарь США.

"И, опять-таки, мы надеемся, что само правительство [Казахстана] сможет быстро заняться проблемами, которые фундаментальным образом являются экономическими и политическими по [своей] природе", - полагает Блинкен. С его точки зрения, "именно всем этим и вызваны протесты".

Кроме того, он высказался за то, чтобы правительство Казахстана действовало в складывающейся ситуации пропорционально угрозам, осудил применение насилия, в том числе в отношении представителей и органов власти республики и сообщил, что Вашингтон обеспокоен решением о введении чрезвычайного положения в ней. "Мы очень обеспокоены сохраняющимся в Казахстане режимом чрезвычайного положения. Мы призывали власти [республики] отвечать [на ситуацию] надлежащим образом, пропорционально, таким образом, который обеспечивает соблюдение прав протестующих", - сказал Блинкен.

В связи с этим он напомнил, что провел в четверг телефонную беседу с и.о. министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. "Я подтвердил нашу полную поддержку конституционных институтов Казахстана <...>", - заверил госсекретарь. Согласно изложенной им информации, он также сигнализировал Тлеуберди об "абсолютной важности соблюдения прав человека, свобод СМИ, включая восстановление доступа к интернету", заявил о том, что на "мирные протесты" надо реагировать таким образом, который предусматривает защиту их участников и соответствует "верховенству закона".

"Так что у этого кризиса должно быть урегулирование, которое предполагает уважение прав [человека]", - убежден Блинкен. "Вместе с тем, - добавил он, - мы ясно дали понять, что осуждаем насилие, применяемое любыми [лицами], в том числе насилие, направленное на институты государства и правительства".

По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, США "высоко ценят отношения с Казахстаном" и наблюдают за развитием событий "с подлинной озабоченностью". "И мы призываем всех найти мирное урегулирование, конструктивное урегулирование ситуации", - добавил Блинкен.