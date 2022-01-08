Суббота, 8 Января 2022 19:07

АрмИнфо.Пропавший житель села Астгашен Аскеранского района Арцаха найден мертвым.

Как сообщает МВД Республики Арцах, 6 января от жителя села Астгашен Аскеранского района в райотдел полиции поступило сообщение о том, что 91-летний житель села Э.А. вышел из дома 5 января и не вернулся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, вчера, 7 января, около 13:20 вечера обнаружено тело Э.А на административной территории Астгашена.

Внешний осмотр тела не выявил следов насилия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверку проводит Аскеранский райотдел полиции.