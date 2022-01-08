Arminfo.info




 Суббота, 8 Января 2022 19:06
Наира Бадалян

Кремль: армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией СКБ ОДКБ

Кремль: армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией СКБ ОДКБ

АрмИнфо. Лидеры Беларуси и Армении вслед за президентом РФ поддержали идею главы Казахстана о проведении в ближайшее время заседания СКБ ОДКБ.

Согласно сообщению Кремля, в ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко и с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном обсуждена текущая ситуация в Казахстане, которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации.

"Выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией этого мероприятия", - говорится в сообщении.

Сегодня ранее сообщалось, что в ходе продолжительного телефонного разговора Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым президент Казахстана отметил, что на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран - членов ОДКБ. "В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя организации. Владимир Путин поддержал это предложение", - говорилось в сообщении пресс-службы Кремля.


Лента новостей
Президент Казахстана освободил от должности замсекретаря СовбезаПрезидент Казахстана освободил от должности замсекретаря Совбеза
Токаев выступит с инициативой проведения СКБ ОДКБ под председательством Армении как действующего председателя организацииТокаев выступит с инициативой проведения СКБ ОДКБ под председательством Армении как действующего председателя организации
Вашингтон призывает миротворцев ОДКБ и силы безопасности Казахстана уважать права участников акций протестаВашингтон призывает миротворцев ОДКБ и силы безопасности Казахстана уважать права участников акций протеста
Пропавший житель села Астгашен Аскеранского района Арцаха найден мертвымПропавший житель села Астгашен Аскеранского района Арцаха найден мертвым
Лукашенко и Путин по телефону обсудили ситуацию в странах ОДКБЛукашенко и Путин по телефону обсудили ситуацию в странах ОДКБ
Кремль: армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией СКБ ОДКБКремль: армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией СКБ ОДКБ
ВКС РФ завершили переброску военных Армении из состава сил ОДКБ в КазахстанВКС РФ завершили переброску военных Армении из состава сил ОДКБ в Казахстан
Лукашенко и Назарбаев подробно обсудили ситуацию в КазахстанеЛукашенко и Назарбаев подробно обсудили ситуацию в Казахстане
За сутки в Армении подтверждено 195 новых случаев коронавирусаЗа сутки в Армении подтверждено 195 новых случаев коронавируса
Пашинян назначил нового главу Комитета по управлению госимуществомПашинян назначил нового главу Комитета по управлению госимуществом
Прогноз: Возвращение Казахстана в орбиту Москвы наведет туман на мечты о Великом ТуранеПрогноз: Возвращение Казахстана в орбиту Москвы наведет туман на мечты о Великом Туране
Crisis Group выпустила визуализацию Карабахского конфликта после 44-х дневной войныCrisis Group выпустила визуализацию Карабахского конфликта после 44-х дневной войны
Премьер-министры Армении и Грузии переговорили по телефонуПремьер-министры Армении и Грузии переговорили по телефону
Посольство России в Армении приветствовало решение направить миротворцев в КазахстанПосольство России в Армении приветствовало решение направить миротворцев в Казахстан
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Генсек ОДКБ проинформировал Никола Пашиняна о реализации Решения СКБ по нормализации обстановки в КазахстанеГенсек ОДКБ проинформировал Никола Пашиняна о реализации Решения СКБ по нормализации обстановки в Казахстане
Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром ПутинымНикол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
Задачей армянских миротворцев в Казахстане станет охрана объектов стратегического значения:  пресс-секретарь МИД АрменииЗадачей армянских миротворцев в Казахстане станет охрана объектов стратегического значения:  пресс-секретарь МИД Армении
Глава Совбеза РА: В Казахстане были не революционные процессы, а террористические актыГлава Совбеза РА: В Казахстане были не революционные процессы, а террористические акты
За последние сутки в Армении зафиксировано 129 новых случаев коронавирусной инфекцииЗа последние сутки в Армении зафиксировано 129 новых случаев коронавирусной инфекции
Президент Tуркменистана принял Чрезвычайного и Полномочного Посла КНРПрезидент Tуркменистана принял Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР
Заявление Министерства иностранных дел Республики КазахстанЗаявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
На площади Республики в Алма-Ате началась стрельба На площади Республики в Алма-Ате началась стрельба
Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 14-ого января в Москве Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 14-ого января в Москве
Вагаршак Арутюнян назначен послом Армении в РоссииВагаршак Арутюнян назначен послом Армении в России
Глава Минюста: Нельзя отказаться от идеи повышения зарплаты прокурорам, особенно занимающимся антикоррупционными деламиГлава Минюста: Нельзя отказаться от идеи повышения зарплаты прокурорам, особенно занимающимся антикоррупционными делами
Политолог: Дестабилизация Казахстана была ожидаемойПолитолог: Дестабилизация Казахстана была ожидаемой
Мгер Григорян возглавит армяно-иранскую межправительственную комиссиюМгер Григорян возглавит армяно-иранскую межправительственную комиссию
Очередная рокировка Пашиняна: Из кресла главы комитета по управлению госимуществом в руководители общины ВедыОчередная рокировка Пашиняна: Из кресла главы комитета по управлению госимуществом в руководители общины Веды
Прогноз: Армяно-турецкий процесс совершенно необязательно должен завершиться дипотношениямиПрогноз: Армяно-турецкий процесс совершенно необязательно должен завершиться дипотношениями
Комитет АРФД Соединенного Королевства отвергает начатую властями Армении и имеющую антиармянский характер нормализацию армяно-турецких отношенийКомитет АРФД Соединенного Королевства отвергает начатую властями Армении и имеющую антиармянский характер нормализацию армяно-турецких отношений
С 1 января в Армении запрещается продажа отдельных видов полиэтиленовых пакетовС 1 января в Армении запрещается продажа отдельных видов полиэтиленовых пакетов
Пашинян о сокращенных новогодних праздниках и антитабачном законодательствеПашинян о сокращенных новогодних праздниках и антитабачном законодательстве
Дипломат: Задачей Армении в текущей геополитической ситуации является любой ценой избежать новых человеческих и территориальных потерьДипломат: Задачей Армении в текущей геополитической ситуации является любой ценой избежать новых человеческих и территориальных потерь
Несколько футболистов Национальной сборной Армении получили отсрочку от службы в армииНесколько футболистов Национальной сборной Армении получили отсрочку от службы в армии
Два депутата от <Гражданского договора> складывают мандатыДва депутата от <Гражданского договора> складывают мандаты
Омбудсмен: Заявления некоторых армянских чиновников узаконили азербайджанские преступные деяния в отношении населения АрменииОмбудсмен: Заявления некоторых армянских чиновников узаконили азербайджанские преступные деяния в отношении населения Армении
В Армении на утро 5 января проведено 5164 теста на коронавирус и выявлено 129 новых случаев зараженияВ Армении на утро 5 января проведено 5164 теста на коронавирус и выявлено 129 новых случаев заражения
ЮКЖД завершила 2021 год со спадом грузоперевозок при росте числа пассажировЮКЖД завершила 2021 год со спадом грузоперевозок при росте числа пассажиров
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Определены новые направления сотрудничества Tуркменистана и ВОЗОпределены новые направления сотрудничества Tуркменистана и ВОЗ
За сутки в Армении подтверждено 90 новых случаев коронавирусаЗа сутки в Армении подтверждено 90 новых случаев коронавируса
Блинкен и Чавушоглу обсудили процесс нормализации отношений между Турции и АрмениейБлинкен и Чавушоглу обсудили процесс нормализации отношений между Турции и Арменией
Полиция заблокировала вход в администрацию Вардениса, новому мэру пришлось приносить присягу прямо на улицеПолиция заблокировала вход в администрацию Вардениса, новому мэру пришлось приносить присягу прямо на улице
Армения одобрила применение Армения одобрила применение "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы
Аналитик: Пашинян подтверждает готовность реализовать выдвинутые перед ним требованияАналитик: Пашинян подтверждает готовность реализовать выдвинутые перед ним требования
Прогноз: Если Ереван не инициирует процессы по признанию Арцаха, говорить за столом переговоров нам будет практически нечегоПрогноз: Если Ереван не инициирует процессы по признанию Арцаха, говорить за столом переговоров нам будет практически нечего
СК: по делу о смерти солдата-срочника арестован его сослуживецСК: по делу о смерти солдата-срочника арестован его сослуживец
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Франция продолжит действовать для установления мира и стабильности в регионеФранция продолжит действовать для установления мира и стабильности в регионе
Следствие по делу Тарона Маргаряна завершено: направлено ходатайство в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключенияСледствие по делу Тарона Маргаряна завершено: направлено ходатайство в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения
Политолог: Документов по Арцаху с существенными расхождениями с мадридскими принципами не существует  Политолог: Документов по Арцаху с существенными расхождениями с мадридскими принципами не существует  
Никол Пашинян и Эбрахим Раиси обсудили дальнейшее развитие армяно-иранских отношенийНикол Пашинян и Эбрахим Раиси обсудили дальнейшее развитие армяно-иранских отношений
Польша приняла председательство в ОБСЕПольша приняла председательство в ОБСЕ
В Армении вакцинировалось от коронавируса свыше 714 тыс.  человекВ Армении вакцинировалось от коронавируса свыше 714 тыс.  человек
За сутки в Армении подтвердилось 29 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 140 человекЗа сутки в Армении подтвердилось 29 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 140 человек
МИД РФ: Разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе - одно из важнейших направлений работ по нормализации армяно-азербайджанских отношенийМИД РФ: Разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе - одно из важнейших направлений работ по нормализации армяно-азербайджанских отношений
Клиенты Банка ВТБ (Армения) премиум сегмента будут обслуживаться в новом офисеКлиенты Банка ВТБ (Армения) премиум сегмента будут обслуживаться в новом офисе
Никол Пашинян получает поздравительные послания от глав различных стран и международных организаций по случаю Нового года и Рождества ХристоваНикол Пашинян получает поздравительные послания от глав различных стран и международных организаций по случаю Нового года и Рождества Христова
"Репортеры без границ" осудили принятие закона "О медиа" в Азербайджане
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Возвращение Казахстана в орбиту Москвы наведет туман на мечты о Великом ТуранеПрогноз: Возвращение Казахстана в орбиту Москвы наведет туман на мечты о Великом Туране
Прогноз: Армяно-турецкий процесс совершенно необязательно должен завершиться дипотношениямиПрогноз: Армяно-турецкий процесс совершенно необязательно должен завершиться дипотношениями
Дипломат: Задачей Армении в текущей геополитической ситуации является любой ценой избежать новых человеческих и территориальных потерьДипломат: Задачей Армении в текущей геополитической ситуации является любой ценой избежать новых человеческих и территориальных потерь
Аналитик: Пашинян подтверждает готовность реализовать выдвинутые перед ним требованияАналитик: Пашинян подтверждает готовность реализовать выдвинутые перед ним требования
Прогноз: Если Ереван не инициирует процессы по признанию Арцаха, говорить за столом переговоров нам будет практически нечегоПрогноз: Если Ереван не инициирует процессы по признанию Арцаха, говорить за столом переговоров нам будет практически нечего
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности