Суббота, 8 Января 2022 19:06

АрмИнфо. Лидеры Беларуси и Армении вслед за президентом РФ поддержали идею главы Казахстана о проведении в ближайшее время заседания СКБ ОДКБ.

Согласно сообщению Кремля, в ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко и с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном обсуждена текущая ситуация в Казахстане, которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации.

"Выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией этого мероприятия", - говорится в сообщении.

Сегодня ранее сообщалось, что в ходе продолжительного телефонного разговора Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым президент Казахстана отметил, что на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран - членов ОДКБ. "В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя организации. Владимир Путин поддержал это предложение", - говорилось в сообщении пресс-службы Кремля.