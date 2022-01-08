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АрмИнфо.Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны РФ завершили переброску военнослужащих Вооруженных сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в Минобороны РФ.
"Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России завершена переброска военнослужащих Вооруженных сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подразделение миротворческого контингента ВС Армении из состава миротворческих сил ОДКБ доставлено с аэродрома Звартноц Республики Армения на аэродром Алма-Ата Республики Казахстан военно-транспортными самолетами Ил-76 ВКС России.
В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности. В их состав входят подразделения вооруженных сил РФ, Республики Белоруссия, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.
Глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу по закрытым каналам связи взаимодействует со своими коллегами из стран ОДКБ, министрами обороны Республики Казахстан Муратом Бактаевым, Республики Армения Суреном Папикяном, Республики Беларусь Виктором Хрениным, Киргизской Республики Таалайбеком Омуралиевым и Республики Таджикистан Ширали Мирзо и по вопросам переброски миротворческого контингента и проведения миротворческой операции коллективных сил ОДКБ в Казахстане. В военном ведомстве РФ подчеркивают, что по всем обсуждаемым вопросам достигается согласие.
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|Кремль: армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией СКБ ОДКБ
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|Премьер-министры Армении и Грузии переговорили по телефону
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Генсек ОДКБ проинформировал Никола Пашиняна о реализации Решения СКБ по нормализации обстановки в Казахстане
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
|Задачей армянских миротворцев в Казахстане станет охрана объектов стратегического значения: пресс-секретарь МИД Армении
|Глава Совбеза РА: В Казахстане были не революционные процессы, а террористические акты
|За последние сутки в Армении зафиксировано 129 новых случаев коронавирусной инфекции
|Президент Tуркменистана принял Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР
|Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
|На площади Республики в Алма-Ате началась стрельба
|Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 14-ого января в Москве
|Вагаршак Арутюнян назначен послом Армении в России
|Глава Минюста: Нельзя отказаться от идеи повышения зарплаты прокурорам, особенно занимающимся антикоррупционными делами
|Политолог: Дестабилизация Казахстана была ожидаемой
|Мгер Григорян возглавит армяно-иранскую межправительственную комиссию
|Очередная рокировка Пашиняна: Из кресла главы комитета по управлению госимуществом в руководители общины Веды
|Прогноз: Армяно-турецкий процесс совершенно необязательно должен завершиться дипотношениями
|Комитет АРФД Соединенного Королевства отвергает начатую властями Армении и имеющую антиармянский характер нормализацию армяно-турецких отношений
|С 1 января в Армении запрещается продажа отдельных видов полиэтиленовых пакетов
|Пашинян о сокращенных новогодних праздниках и антитабачном законодательстве
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|Несколько футболистов Национальной сборной Армении получили отсрочку от службы в армии
|Два депутата от <Гражданского договора> складывают мандаты
|Омбудсмен: Заявления некоторых армянских чиновников узаконили азербайджанские преступные деяния в отношении населения Армении
|В Армении на утро 5 января проведено 5164 теста на коронавирус и выявлено 129 новых случаев заражения
|ЮКЖД завершила 2021 год со спадом грузоперевозок при росте числа пассажиров
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Определены новые направления сотрудничества Tуркменистана и ВОЗ
|За сутки в Армении подтверждено 90 новых случаев коронавируса
|Блинкен и Чавушоглу обсудили процесс нормализации отношений между Турции и Арменией
|Полиция заблокировала вход в администрацию Вардениса, новому мэру пришлось приносить присягу прямо на улице
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|СК: по делу о смерти солдата-срочника арестован его сослуживец
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Франция продолжит действовать для установления мира и стабильности в регионе
|Следствие по делу Тарона Маргаряна завершено: направлено ходатайство в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения
|Политолог: Документов по Арцаху с существенными расхождениями с мадридскими принципами не существует
|Никол Пашинян и Эбрахим Раиси обсудили дальнейшее развитие армяно-иранских отношений
|Польша приняла председательство в ОБСЕ
|В Армении вакцинировалось от коронавируса свыше 714 тыс. человек
|За сутки в Армении подтвердилось 29 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 140 человек
|МИД РФ: Разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе - одно из важнейших направлений работ по нормализации армяно-азербайджанских отношений
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|"Репортеры без границ" осудили принятие закона "О медиа" в Азербайджане
|Читать больше
|Прогноз: Возвращение Казахстана в орбиту Москвы наведет туман на мечты о Великом Туране
|Прогноз: Армяно-турецкий процесс совершенно необязательно должен завершиться дипотношениями
|Дипломат: Задачей Армении в текущей геополитической ситуации является любой ценой избежать новых человеческих и территориальных потерь
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