Суббота, 8 Января 2022 19:05

АрмИнфо.Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны РФ завершили переброску военнослужащих Вооруженных сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в Минобороны РФ.

"Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России завершена переброска военнослужащих Вооруженных сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделение миротворческого контингента ВС Армении из состава миротворческих сил ОДКБ доставлено с аэродрома Звартноц Республики Армения на аэродром Алма-Ата Республики Казахстан военно-транспортными самолетами Ил-76 ВКС России.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности. В их состав входят подразделения вооруженных сил РФ, Республики Белоруссия, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

Глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу по закрытым каналам связи взаимодействует со своими коллегами из стран ОДКБ, министрами обороны Республики Казахстан Муратом Бактаевым, Республики Армения Суреном Папикяном, Республики Беларусь Виктором Хрениным, Киргизской Республики Таалайбеком Омуралиевым и Республики Таджикистан Ширали Мирзо и по вопросам переброски миротворческого контингента и проведения миротворческой операции коллективных сил ОДКБ в Казахстане. В военном ведомстве РФ подчеркивают, что по всем обсуждаемым вопросам достигается согласие.