Суббота, 8 Января 2022 13:01

АрмИнфо. Бывшего председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова задержали по подозрению в госизмене.

"6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший Председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - говорится в сообщении КНБ.

Накануне, согласно РИА Новости, экс-советник первого президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин кризиса в стране стало предательство статусных чиновников и силовиков. Он охарактеризовал происходящее как попытку госпереворота и вооруженного мятежа, а масштаб событий говорит, что "без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов," осуществить такое невозможно.

Вести.ру напоминает, что 56-летний Масимов лишился должности 6 января, он возглавлял КНБ с сентября 2016 года. На совещании Совбеза под председательством президента Касым-Жомарта Токаева 6 января он присутствовал вместе с остальными участниками совещания. Обвиняемый в госизмене чиновник в разные годы занимал высокие посты в руководстве страны. В общей сложности он был премьер-министром Казахстана в течение 7 лет.