Суббота, 8 Января 2022 13:00

АрмИнфо.Экс-глава аппарата Национального Собрания Армении Арнак Аветисян назначен председателем Комитета по управлению госимуществом.

Уже-прежний руководитель ведомства Гарик Сяргсян был освобожден от занимаемой должности и назначен исполняющим обязанности главы общины Веди Араратской области. Соответствующие решения, как сообщает официальный сайт правительства, подписал премьер-министр РА Никол Пашинян 5 января.

Напомним, что Аветисян был уволен с должности главы аппарата НС в июле 2021 года. Гарик Саргсян, до того, как возглавить Комитет, был губернатором Араратской области Армении. Должность он покинул в декабре 2020 года.

Отметим также, что Саргсяну не удалось победить на выборах в мэры Веди, состоявшихся 16 декабря. Тогда ни одной политсиле не удалось в одиночку сформировать большинство, не было достигнуто и соглашения о коалициях. В результате все кандидаты в члены Совета старейшин в пропорциональных списках партий "Гражданский договор" и "Республика", занявшие 2-е и 3-е места, подали заявления о самоотводе. В результате ожидаются новые выборы.