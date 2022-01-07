Пятница, 7 Января 2022 20:13

АрмИнфо.<Кризисная Группа> опубликовала сегодня новый выпуск визуализации Карабахского конфликта после 44-х дневной войны: Конфликт в Нагорном Карабахе: Визуализация данных.

Как говорится в сообщении Crisis Group данная визуализация данных была разработана в качестве ресурса, которым могут пользоваться все, кто стремится разобраться в этом конфликте. Также она предназначена стать инструментом для лиц и организаций, принимающих политические решения, и всех остальных, кто участвует в миротворческом процессе или занят устранением негативных гуманитарных последствий конфликта.

В презентацию включено несколько разделов, в которых объясняется актуальное состояние конфликта, а также несколько частей, где описывается ситуация до войны 2020 года: Регулярно обновляемые карты и графики, отображающие развитие ситуации с момента завершения боевых действий в 2020 году; Лента событий со времени окончания войны 2020 год; исторические графики, отображающие инциденты и людские потери в период с января 2015 года по 26 сентября 2020 года, то есть за сутки до начала второй войны в Нагорном Карабахе. В этот раздел включено краткое обсуждение эскалации боевых действий в апреле 2016 года, которая, однако, не отражена в использованных нами данных. Так же есть раздел методологии и терминологии, включающий наборы данных, на основе которых создаются лента событий, графики и интерактивные карты