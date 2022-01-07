Пятница, 7 Января 2022 20:11

АрмИнфо.Посольство Российской Федерации в Республике Армения выступило с заявлением, в котором приветствовало решение направить армянских миротворцев на помощь Казахстану.

<Приветствуем решение правительства Республики Армения направить подразделение Вооруженных Сил РА в составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране>, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии.

Посольство ссылается также на заявления секретариата ОДКБ: <Их основными задачами станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам охраны правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения её в правовое поле>.

Посольство также ссылается на заявления МИД России по ситуации в Казахстане и в связи с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан: <Рассматриваем последние события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства>.