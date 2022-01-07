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АрмИнфо.Посольство Российской Федерации в Республике Армения выступило с заявлением, в котором приветствовало решение направить армянских миротворцев на помощь Казахстану.
<Приветствуем решение правительства Республики Армения направить подразделение Вооруженных Сил РА в составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране>, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии.
Посольство ссылается также на заявления секретариата ОДКБ: <Их основными задачами станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам охраны правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения её в правовое поле>.
Посольство также ссылается на заявления МИД России по ситуации в Казахстане и в связи с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан: <Рассматриваем последние события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства>.
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|Премьер-министры Армении и Грузии переговорили по телефону
|Посольство России в Армении приветствовало решение направить миротворцев в Казахстан
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Генсек ОДКБ проинформировал Никола Пашиняна о реализации Решения СКБ по нормализации обстановки в Казахстане
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
|Задачей армянских миротворцев в Казахстане станет охрана объектов стратегического значения: пресс-секретарь МИД Армении
|Глава Совбеза РА: В Казахстане были не революционные процессы, а террористические акты
|За последние сутки в Армении зафиксировано 129 новых случаев коронавирусной инфекции
|Президент Tуркменистана принял Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР
|Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
|На площади Республики в Алма-Ате началась стрельба
|Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 14-ого января в Москве
|Вагаршак Арутюнян назначен послом Армении в России
|Глава Минюста: Нельзя отказаться от идеи повышения зарплаты прокурорам, особенно занимающимся антикоррупционными делами
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|Мгер Григорян возглавит армяно-иранскую межправительственную комиссию
|Очередная рокировка Пашиняна: Из кресла главы комитета по управлению госимуществом в руководители общины Веды
|Прогноз: Армяно-турецкий процесс совершенно необязательно должен завершиться дипотношениями
|Комитет АРФД Соединенного Королевства отвергает начатую властями Армении и имеющую антиармянский характер нормализацию армяно-турецких отношений
|С 1 января в Армении запрещается продажа отдельных видов полиэтиленовых пакетов
|Пашинян о сокращенных новогодних праздниках и антитабачном законодательстве
|Дипломат: Задачей Армении в текущей геополитической ситуации является любой ценой избежать новых человеческих и территориальных потерь
|Несколько футболистов Национальной сборной Армении получили отсрочку от службы в армии
|Два депутата от <Гражданского договора> складывают мандаты
|Омбудсмен: Заявления некоторых армянских чиновников узаконили азербайджанские преступные деяния в отношении населения Армении
|В Армении на утро 5 января проведено 5164 теста на коронавирус и выявлено 129 новых случаев заражения
|ЮКЖД завершила 2021 год со спадом грузоперевозок при росте числа пассажиров
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Определены новые направления сотрудничества Tуркменистана и ВОЗ
|За сутки в Армении подтверждено 90 новых случаев коронавируса
|Блинкен и Чавушоглу обсудили процесс нормализации отношений между Турции и Арменией
|Полиция заблокировала вход в администрацию Вардениса, новому мэру пришлось приносить присягу прямо на улице
|Армения одобрила применение "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы
|Аналитик: Пашинян подтверждает готовность реализовать выдвинутые перед ним требования
|Прогноз: Если Ереван не инициирует процессы по признанию Арцаха, говорить за столом переговоров нам будет практически нечего
|СК: по делу о смерти солдата-срочника арестован его сослуживец
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Франция продолжит действовать для установления мира и стабильности в регионе
|Следствие по делу Тарона Маргаряна завершено: направлено ходатайство в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения
|Политолог: Документов по Арцаху с существенными расхождениями с мадридскими принципами не существует
|Никол Пашинян и Эбрахим Раиси обсудили дальнейшее развитие армяно-иранских отношений
|Польша приняла председательство в ОБСЕ
|В Армении вакцинировалось от коронавируса свыше 714 тыс. человек
|За сутки в Армении подтвердилось 29 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 140 человек
|МИД РФ: Разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе - одно из важнейших направлений работ по нормализации армяно-азербайджанских отношений
|Клиенты Банка ВТБ (Армения) премиум сегмента будут обслуживаться в новом офисе
|Никол Пашинян получает поздравительные послания от глав различных стран и международных организаций по случаю Нового года и Рождества Христова
|"Репортеры без границ" осудили принятие закона "О медиа" в Азербайджане
|В Москве рассказали кто будет координировать процесс возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев на территорию Нагорного Карабаха
|Вице-спикер парламента: Происходящее на заседании Совета старейшин Вардениса не имеет ничего общего с поведением правого государства и демократией
|Захарова: Нормализация отношений между Ереваном и Анкарой способствовали бы оздоровлению общей обстановки в регионе
|В Турции решили указать армянской диаспоре какие вопросы нужно продвигать, а какие нет
|Армия обороны Арцаха вынуждена опровергать очередную дезинформацию Азербайджана
|GeoProMining организовала праздник для детей проходящих лечение в Гематологическом центре им. Еоляна
|Захарова: Встреча общественников Армении и Азербайджана достигла своей цели
|Гражданам, не имеющим идентификационную карту, паспорта будут выдаваться сроком действия 2 года
|Для 43 % респондентов в Армении приемлемым вариантов урегулирования карабахского конфликта является независимость Арцаха вместе с Гадрутом и Шуши
|В Армении 36,6% населения ожидают военной помощи от России
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|Прогноз: Возвращение Казахстана в орбиту Москвы наведет туман на мечты о Великом Туране
|Прогноз: Армяно-турецкий процесс совершенно необязательно должен завершиться дипотношениями
|Дипломат: Задачей Армении в текущей геополитической ситуации является любой ценой избежать новых человеческих и территориальных потерь
|Аналитик: Пашинян подтверждает готовность реализовать выдвинутые перед ним требования
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