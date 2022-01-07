Пятница, 7 Января 2022 18:00

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 10/1, 11, 21 на улице Пушкина, жилой дом 8 на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 67 на улице Анрапетутяна, жилые дома 7, 9, 11 на улице Вардананца, собственные дома 4-16 на улице Сармени, собственные дома 1-54 на улице Антараин;

11:00-15:00 жилые дома 7 на 1-ой улице Аванесова, 4, 6, 8, 8/1 на 2-ой улице Аванесова;

11:00-17:00 жилые дома 19, 19/8, 21 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 17/5-19/6 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 21, 21/1, 21/2 на улице В.Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 1-ой улице квартала “Норагавит”, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 1-ой улицы кв. “Норагавит”, собственные дома на улицах 1, 10, 11, 12, 13 в кв. ‘Норагавит”, собственные дома на 2-ом переулке 11-ой улицы кв. ‘Норагавит” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 28 на улице Гр.Арцруни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 15 на улице Вагаршяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 15, собственные дома на улице Гр.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 20 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 97 на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-12:00 села Акналич, Тароник и Араташен;

в Котайкской области:

11:00-17:00 частично села Гегашен, Котайк и Зар; частично частные дома Джрвежа.