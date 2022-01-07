Пятница, 7 Января 2022 17:59

АрмИнфо.7 января 2022 года вновь состоялся телефонный разговор Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с Председателем Совета коллективной безопасности, Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как говорится на официальном сайте ОДКБ, генеральный секретарь организации проинформировал Пашиняна о деталях реализации Решения Совета коллективной безопасности ситуации, принятого 6 января 2022 в целях нормализации обстановки в Республике Казахстан.

Станислав Зась также сообщил о ходе решения организационных вопросов по направлению в эту страну Коллективных миротворческих сил ОДКБ. В настоящее время продолжается переброска военно-транспортными самолетами ВКС России миротворческих контингентов.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле. -