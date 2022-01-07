Пятница, 7 Января 2022 15:15

АрмИнфо. Задачей армянских миротворцев в Казахстане станет охрана объектов стратегического значения - заявил государственному ИА Арменпресс пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Унанян также сообщил, что на данный момент правительство Армении не намерено эвакуировать из Казахстана граждан Армении, и что жертв среди граждан Армении в связи с происходящими в этой стране событиями нет.

Согласно заявлению Минобороны Армении, Вооруженные силы РА направили в Казахстан миротворческий отряд численностью 100 человек в составе миротворческих сил ОДКБ. В ходе миссии миротворческое подразделение ВС РА будет выполнять исключительно функции по охране зданий и инфраструктур, имеющих стратегическое значение, говорится в сообщении МО РА.