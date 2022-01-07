Пятница, 7 Января 2022 15:13

АрмИнфо.Когда премьер-министр Армении Никол Пашинян получил обращение Президента Казахстана и провел консультации с руководством ОДКБ, в тот момент в Казахстане шли не революционные процессы, а террористические акты.

Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Армен Григорян в эфире Общественного телевидения, реагируя тем самым на множество постов в соцсетях, где армянское руководство обвиняли в том, что оно согласилось послать в Казахстан контингент на подавление <революции>, тогда как сами выросли из <революции>.

Григорян подчеркнул, что решение об отправке военных было принято консенсусом с участием руководителей всех государств-членов ОДКБ.

Касаясь критики о том, что ОДКБ не помогала Армении в прошлом, и

почему Армения реагирует сейчас, Григорян сказал, что принимать позу

обиженного юноши нельзя, типа <Вы этого не сделали, и мы этого делать не будем. Мы взяли на себя ответственность. Впервые в истории мы использовали механизмы ОДКБ, мы показали, как это должно работать.' <Мы надеемся, что если Армения в будущем окажется в подобной ситуации, она получит соответствующую помощь>, сказал глава Совбеза страны.