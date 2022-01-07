Пятница, 7 Января 2022 15:09

АрмИнфо.По данным Минздава Армении за последние сутки в республике было зарегистрировано 129 случаев коронавирусной инфекции. Было проведено 3899 тестов. За сутки вылечилось 130 человек, четверо больных скончалось. Лечение получают 3422 человека.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний на сегодняшний день всего за время пандемии в стране было зарегистрировано 345518 инфицированных коронавирусом. Выздоровели 332588 человек, скончались 7997 пациентов.