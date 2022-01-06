Четверг, 6 Января 2022 20:44

АрмИнфо. Казахстан в кратчайшие сроки восстановит законность в стране при помощи стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такой прогноз по ситуации озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время телефонного разговора со спикером сената республики Мауленом Ашимбаевым, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совфеда.

«Валентина Матвиенко высказала уверенность в том, что в кратчайшие сроки властями Казахстана при поддержке сил ОДКБ будет восстановлена законность, жизнь нормализована, а преступники понесут заслуженное наказание» — говорится в сообщении.