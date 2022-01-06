Четверг, 6 Января 2022 18:20

АрмИнфо.В районе площади Республики в Алма-Ате началась стрельба и слышны взрывы, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС. По данным агентства, военные по громкоговорителям требуют покинуть площадь, предупреждая, что откроют огонь.

«Sputnik Казахстан» передает, что силовики начали зачищать территорию площади. «Группы по 5-6 человек бегут со стороны площади Республики. У некоторых ранения», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев, на площадь Республики в Алма-Ате выехали пять военных машин «КАМАЗ». Стрельба продолжается, слышны выстрелы автоматического оружия.

В Казахстане 2 января из-за резкого повышения цен на газ начались массовые протесты, спустя несколько дней они переросли в беспорядки. В нескольких городах страны, в том числе в Алма-Ате, произошли стычки участников беспорядков с силовиками.

На фоне беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим ЧП и объявил о начале антитеррористической операции. По его словам, за беспорядками стоят подготовленные за рубежом «террористические банды».

По данным полиции, в ходе беспорядков погибли 13 силовиков, двое из них были найдены с отсеченными головами. Всего в Казахстане в результате массовых беспорядков пострадали более 1 тыс. человек, из них почти 400 госпитализированы, передали в Минздраве.

В Алма-Ате, по данным полиции были задержаны более 2 тыс. учаcтников беспорядков.

Информация о том, что Казахстан приостановил въезд иностранцев в страну в связи с объявленным режимом чрезвычайного положения не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в казахстанском посольстве в Ташкенте.



«Это фейк, посольство ничего подобного не сообщало», — заверил представитель дипмиссии.

