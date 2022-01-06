|Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
|На площади Республики в Алма-Ате началась стрельба
|Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 14-ого января в Москве
|Вагаршак Арутюнян назначен послом Армении в России
|Глава Минюста: Нельзя отказаться от идеи повышения зарплаты прокурорам, особенно занимающимся антикоррупционными делами
|Политолог: Дестабилизация Казахстана была ожидаемой
|Мгер Григорян возглавит армяно-иранскую межправительственную комиссию
|Очередная рокировка Пашиняна: Из кресла главы комитета по управлению госимуществом в руководители общины Веды
|Прогноз: Армяно-турецкий процесс совершенно необязательно должен завершиться дипотношениями
|Комитет АРФД Соединенного Королевства отвергает начатую властями Армении и имеющую антиармянский характер нормализацию армяно-турецких отношений
|С 1 января в Армении запрещается продажа отдельных видов полиэтиленовых пакетов
|Пашинян о сокращенных новогодних праздниках и антитабачном законодательстве
|Дипломат: Задачей Армении в текущей геополитической ситуации является любой ценой избежать новых человеческих и территориальных потерь
|Несколько футболистов Национальной сборной Армении получили отсрочку от службы в армии
|Два депутата от <Гражданского договора> складывают мандаты
|Омбудсмен: Заявления некоторых армянских чиновников узаконили азербайджанские преступные деяния в отношении населения Армении
|В Армении на утро 5 января проведено 5164 теста на коронавирус и выявлено 129 новых случаев заражения
|ЮКЖД завершила 2021 год со спадом грузоперевозок при росте числа пассажиров
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Определены новые направления сотрудничества Tуркменистана и ВОЗ
|За сутки в Армении подтверждено 90 новых случаев коронавируса
|Блинкен и Чавушоглу обсудили процесс нормализации отношений между Турции и Арменией
|Полиция заблокировала вход в администрацию Вардениса, новому мэру пришлось приносить присягу прямо на улице
|Армения одобрила применение "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы
|Аналитик: Пашинян подтверждает готовность реализовать выдвинутые перед ним требования
|Прогноз: Если Ереван не инициирует процессы по признанию Арцаха, говорить за столом переговоров нам будет практически нечего
|СК: по делу о смерти солдата-срочника арестован его сослуживец
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Франция продолжит действовать для установления мира и стабильности в регионе
|Следствие по делу Тарона Маргаряна завершено: направлено ходатайство в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения
|Политолог: Документов по Арцаху с существенными расхождениями с мадридскими принципами не существует
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|Польша приняла председательство в ОБСЕ
|В Армении вакцинировалось от коронавируса свыше 714 тыс. человек
|За сутки в Армении подтвердилось 29 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 140 человек
|МИД РФ: Разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе - одно из важнейших направлений работ по нормализации армяно-азербайджанских отношений
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|Никол Пашинян получает поздравительные послания от глав различных стран и международных организаций по случаю Нового года и Рождества Христова
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|В Москве рассказали кто будет координировать процесс возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев на территорию Нагорного Карабаха
|Вице-спикер парламента: Происходящее на заседании Совета старейшин Вардениса не имеет ничего общего с поведением правого государства и демократией
|Захарова: Нормализация отношений между Ереваном и Анкарой способствовали бы оздоровлению общей обстановки в регионе
|В Турции решили указать армянской диаспоре какие вопросы нужно продвигать, а какие нет
|Армия обороны Арцаха вынуждена опровергать очередную дезинформацию Азербайджана
|GeoProMining организовала праздник для детей проходящих лечение в Гематологическом центре им. Еоляна
|Захарова: Встреча общественников Армении и Азербайджана достигла своей цели
|Гражданам, не имеющим идентификационную карту, паспорта будут выдаваться сроком действия 2 года
|Для 43 % респондентов в Армении приемлемым вариантов урегулирования карабахского конфликта является независимость Арцаха вместе с Гадрутом и Шуши
|В Армении 36,6% населения ожидают военной помощи от России
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АрмИнфо.В районе площади Республики в Алма-Ате началась стрельба и слышны взрывы, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС. По данным агентства, военные по громкоговорителям требуют покинуть площадь, предупреждая, что откроют огонь.
«Sputnik Казахстан» передает, что силовики начали зачищать территорию площади. «Группы по 5-6 человек бегут со стороны площади Республики. У некоторых ранения», — говорится в сообщении издания.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев, на площадь Республики в Алма-Ате выехали пять военных машин «КАМАЗ». Стрельба продолжается, слышны выстрелы автоматического оружия.
В Казахстане 2 января из-за резкого повышения цен на газ начались массовые протесты, спустя несколько дней они переросли в беспорядки. В нескольких городах страны, в том числе в Алма-Ате, произошли стычки участников беспорядков с силовиками.
На фоне беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим ЧП и объявил о начале антитеррористической операции. По его словам, за беспорядками стоят подготовленные за рубежом «террористические банды».
По данным полиции, в ходе беспорядков погибли 13 силовиков, двое из них были найдены с отсеченными головами. Всего в Казахстане в результате массовых беспорядков пострадали более 1 тыс. человек, из них почти 400 госпитализированы, передали в Минздраве.
В Алма-Ате, по данным полиции были задержаны более 2 тыс. учаcтников беспорядков.
Информация о том, что Казахстан приостановил въезд иностранцев в страну в связи с объявленным режимом чрезвычайного положения не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в казахстанском посольстве в Ташкенте.
«Это фейк, посольство ничего подобного не сообщало», — заверил представитель дипмиссии.
|Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
|На площади Республики в Алма-Ате началась стрельба
|Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 14-ого января в Москве
|Вагаршак Арутюнян назначен послом Армении в России
|Глава Минюста: Нельзя отказаться от идеи повышения зарплаты прокурорам, особенно занимающимся антикоррупционными делами
|Политолог: Дестабилизация Казахстана была ожидаемой
|Мгер Григорян возглавит армяно-иранскую межправительственную комиссию
|Очередная рокировка Пашиняна: Из кресла главы комитета по управлению госимуществом в руководители общины Веды
|Прогноз: Армяно-турецкий процесс совершенно необязательно должен завершиться дипотношениями
|Комитет АРФД Соединенного Королевства отвергает начатую властями Армении и имеющую антиармянский характер нормализацию армяно-турецких отношений
|С 1 января в Армении запрещается продажа отдельных видов полиэтиленовых пакетов
|Пашинян о сокращенных новогодних праздниках и антитабачном законодательстве
|Дипломат: Задачей Армении в текущей геополитической ситуации является любой ценой избежать новых человеческих и территориальных потерь
|Несколько футболистов Национальной сборной Армении получили отсрочку от службы в армии
|Два депутата от <Гражданского договора> складывают мандаты
|Омбудсмен: Заявления некоторых армянских чиновников узаконили азербайджанские преступные деяния в отношении населения Армении
|В Армении на утро 5 января проведено 5164 теста на коронавирус и выявлено 129 новых случаев заражения
|ЮКЖД завершила 2021 год со спадом грузоперевозок при росте числа пассажиров
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Определены новые направления сотрудничества Tуркменистана и ВОЗ
|За сутки в Армении подтверждено 90 новых случаев коронавируса
|Блинкен и Чавушоглу обсудили процесс нормализации отношений между Турции и Арменией
|Полиция заблокировала вход в администрацию Вардениса, новому мэру пришлось приносить присягу прямо на улице
|Армения одобрила применение "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы
|Аналитик: Пашинян подтверждает готовность реализовать выдвинутые перед ним требования
|Прогноз: Если Ереван не инициирует процессы по признанию Арцаха, говорить за столом переговоров нам будет практически нечего
|СК: по делу о смерти солдата-срочника арестован его сослуживец
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Франция продолжит действовать для установления мира и стабильности в регионе
|Следствие по делу Тарона Маргаряна завершено: направлено ходатайство в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения
|Политолог: Документов по Арцаху с существенными расхождениями с мадридскими принципами не существует
|Никол Пашинян и Эбрахим Раиси обсудили дальнейшее развитие армяно-иранских отношений
|Польша приняла председательство в ОБСЕ
|В Армении вакцинировалось от коронавируса свыше 714 тыс. человек
|За сутки в Армении подтвердилось 29 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 140 человек
|МИД РФ: Разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе - одно из важнейших направлений работ по нормализации армяно-азербайджанских отношений
|Клиенты Банка ВТБ (Армения) премиум сегмента будут обслуживаться в новом офисе
|Никол Пашинян получает поздравительные послания от глав различных стран и международных организаций по случаю Нового года и Рождества Христова
|"Репортеры без границ" осудили принятие закона "О медиа" в Азербайджане
|В Москве рассказали кто будет координировать процесс возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев на территорию Нагорного Карабаха
|Вице-спикер парламента: Происходящее на заседании Совета старейшин Вардениса не имеет ничего общего с поведением правого государства и демократией
|Захарова: Нормализация отношений между Ереваном и Анкарой способствовали бы оздоровлению общей обстановки в регионе
|В Турции решили указать армянской диаспоре какие вопросы нужно продвигать, а какие нет
|Армия обороны Арцаха вынуждена опровергать очередную дезинформацию Азербайджана
|GeoProMining организовала праздник для детей проходящих лечение в Гематологическом центре им. Еоляна
|Захарова: Встреча общественников Армении и Азербайджана достигла своей цели
|Гражданам, не имеющим идентификационную карту, паспорта будут выдаваться сроком действия 2 года
|Для 43 % респондентов в Армении приемлемым вариантов урегулирования карабахского конфликта является независимость Арцаха вместе с Гадрутом и Шуши
|В Армении 36,6% населения ожидают военной помощи от России
|Мнение граждан Армении по эффективности мер, предпринимаемых Минздравом в борьбе с коронавирусом разделилось
|Эксперт: 9-й пункт ноябрьского заявления - бомба замедленного действия под Арменией
|Госдеп США призывает к полному и скорейшему освобождению всех оставшихся военнопленных
|За сутки в Армении подтвердилось 89 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 196 человек
|Эксперт: В законе "О национальной обороне" США не удалось восстановить 907-ую резолюцию
|Правительство готово взять на себя ответственность за принятие решений, но не все и не всегда зависит от нас: Никол Пашинян
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным
|В 2021 году Армения на международной арене укрепила репутацию демократической страны - Пашинян
|Линн Трейси: США продолжат работать с Арменией во имя лучшего будущего
|В Израиле генеральный прокурор подал в суд на производителя дронов, которые использовались Азербайджаном против Арцаха
|Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве
|Читать больше
|Прогноз: Армяно-турецкий процесс совершенно необязательно должен завершиться дипотношениями
|Дипломат: Задачей Армении в текущей геополитической ситуации является любой ценой избежать новых человеческих и территориальных потерь
|Аналитик: Пашинян подтверждает готовность реализовать выдвинутые перед ним требования
|Прогноз: Если Ереван не инициирует процессы по признанию Арцаха, говорить за столом переговоров нам будет практически нечего
|Политолог: Документов по Арцаху с существенными расхождениями с мадридскими принципами не существует
|Читать больше
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