Четверг, 6 Января 2022 18:09

АрмИнфо. В Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности подтверждают получение Обращения Казахстанской стороны об оказании помощи. В Обращении говорится, что данная ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа.

Казахстанской стороной проведены консультации с членами Совета коллективной безопасности ОДКБ и направлено обращение главам государств – членов ОДКБ об оказании военной помощи Республике Казахстан.

Советом коллективной безопасности ОДКБ принято решение о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.