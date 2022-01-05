Среда, 5 Января 2022 20:46

АрмИнфо.Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 14-ого января в Москве.

Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян. 13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, заявил, что Анкара и Ереван назначат специальных представителей для обсуждения шагов по нормализации отношений между двумя странами.

Глава турецкого МИД также объявил о возобновлении чартерных рейсов между Стамбулом и Ереваном в ближайшее время. Чавушоглу подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией. В Ереване приветствовали данное заявление главы МИД Турции.

Так, пресс- секретарь МИД Армении Ваан Унанян, в частности, заявил: "Армения, как прежде, так и сегодня готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предварительных условий, что прописано в программе правительства РА. В этой связи, положительно оцениваем заявление главы МИД Турции о назначении специального представителя по нормализации отношений, и подтверждаем, что армянская сторона также назначит специального представителя для этого диалога".

С турецкой стороны переговоры будет вести, кадровый дипломат, имеющий также опыт работы в Службе нацбезопасности Турции, бывший посол в Вашингтоне Сердар Кылыч. С армянской - заместитель председателя Национального Собрания РА Рубен Рубинян.