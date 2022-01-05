Среда, 5 Января 2022 18:18

АрмИнфо. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации, которое показали центральные телеканалы страны, заявил, что возглавит Совет безопасности республики. Ранее эту должность занимал бывший президент Нурсултан Назарбаев.



По словам Токаева, принятых на фоне массовых протестов мер недостаточно. Президент считает, что за беспорядками стоят «финансово мотивированные заговорщики», у которых есть «тщательно продуманный план».



«Поэтому я как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко», — заявил Токаев.



Он также опроверг данные о своем бегстве. «Что бы ни было, я буду находиться в столице. <...> В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ», — сказал президент.