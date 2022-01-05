Среда, 5 Января 2022 17:46

АрмИнфо.Экс-министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян назначен послом РА в России. Соответствующий указ подписал президент РА Армен Саркисян.

Другим указом Саркисяна посол Армении в РФ Вардан Тоганян отозван с должности главы дипмиссии в России. Заметим, что армянские СМИ неоднократно сообщали о намерении премьер-министра РА Никола Пашиняна отозвать Тоганяна с должности посла.

Отмечалось, что Пашинян был недоволен работой посла, возглавившего армянское дипломатическое представительство в России еще до бархатной революции. Заметим также, что неделями ранее Тоганян был награждён медалью президента России за личный вклад в укрепление армяно-российских отношений.