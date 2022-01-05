Среда, 5 Января 2022 17:24

АрмИнфо. Дестабилизация Казахстана была ожидаемой, так как страна, на территории которой оперируют одновременно РФ и Турция, заканчивает дестабилизацией и войной, приводя общеизвестные Примеры Сирии, Ливии, Армении. Такое мнение на своей страничке в Фейсбук выразил армянский политолог, эксперт в области безопасности Рачья Арзуманян.

Напомним, что в первые дни нового года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный газ для автотранспорта. 4-го января беспорядки перекинулись на другие города страны. Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам в связи со сложившейся ситуацией в стране и призвал народ не поддаваться на провокации и решать все вопросы в формате мирного диалога. В Мангистау и Алматы введен режим чрезвычайного положения и комендантский час. 5 января Касым-Жомарт Токаев заявил о существовании продуманного плана действий протестующих и о том, что они мотивированы финансово.

По мнению политолога, нельзя было пускать в страну Турцию, когда в ней уже присутствуют интересы Запада, Китая и РФ. Но Казахстан выбрал подготовку офицерских кадров в Турции и прочие шаги, поддерживающие пантюркистский курс Эрдогана, почему-то забыв, что является ареной Большой игры.

По убеждению Арзуманяна, вина 81-летнего Назарбаева, безусловна. <Почему он так открыто поддерживал Путина, Лукашенко, зачем рекомендовал в российские евразийские союзы Азербайджан, которые уже ушел в Турцию и НАТО, сказать не берусь. Но для меня это были индикаторы его отрыва от реальности>, - подметил политолог. <То, что меня восхищает, если рассматривать интеллектуальную, системную составляющую, так это западная элита. Хотя Казахстан зажгли РФ и Турция, главным бенефициаром, в конечном счете, станет Запад и, возможно, Китай. Блестящая игра, надо признать, по всей дуге от Белоруссии до Центральной Азии>, - уверен Арзуманян.

<И да... Проект русской Евразии закрывается, если говорить о символизме момента. Будучи озвученной Назарбаевым в Казахстане, там же она будет похоронена. Большая Евразия будет ханьской или тюркской - как решат авторы и хозяева идеи и проекта>, - резюмировал свою мысль Арзуманян.