Среда, 5 Января 2022 15:15

АрмИнфо. В очередной раз, действующие власти Армении, попирая справедливые требования армянского народа, встали на путь заигрывания с младотурками, идя на турецкие предусловия 3 + 1 (отказ от требований Геноцида армян, принятие Арцаха как части Азербайджана, признав границы Турции и т.н. <Зангезурский коридор>, выдвинутый в последнее время). Об этом говорится в заявлении комитета АРФД Соединенного Королевства.

<Личность, растратившая победы Армении и Арцаха, принесшая нам поражение и катастрофу и подписавшая злосчастную капитуляцию 9 ноября, не в состоянии вести переговоры с врагом, особенно просить мира и защищать национальные интересы всех армян. Это просто невозможно. Единственный способ положить конец нынешнему процессу бедствий и поражений, который ведет к развалу Армении и Арцаха - это немедленное отстранение этих антинациональных властей от руководства Арменией, чтобы можно было вернуть страну в естественное русло развития.

Комитет АРФД Соединенного Королевства отвергает начатую властями Армении и имеющую антиармянский характер нормализацию армяно-турецких отношений, осуждает так называемые миролюбивые заигрывания, которые отрицают справедливые права армянского народа и подтверждает свою решимость отстаивать Армянский вопрос и подтверждает свою приверженность оставаться верным интересам армянского народа.

Безопасность и территориальная целостность Республики Армения, свобода Арцаха и право на самоопределение, а также права поколений, избежавших Геноцид армян, - это красные линии, которые нельзя терпеть и игнорировать.

Армении и армянский народ были созданы для длительного существования и заслуживают создания национального руководства, которое ценит и сохраняет эти священные вещи>, - говорится в заявлении АРФД.