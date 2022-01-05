Среда, 5 Января 2022 14:55

АрмИнфо. С 1 января в Армении запрещается продажа отдельных видов полиэтиленовых пакетов и их бесплатное предоставление в торговых точках. Об этом 5 января на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян. Министр окружающей среды Акоп Симидян представляя нюансы вступившего в силу закона, напомнил, что он был принят весной 2020 года и его применение было отложено с целью адаптации заинтересованных сторон к ситуации.

<Мы знаем, что продукция из полиэтилена и пластика наносят большой вред окружающей среде, мы думаем, что это очень сильный ограничительный барьер. И могу сказать, что это приоритет согласно действующей программе Правительства, и с 1 января для его исполнения должно активно вовлекаться органы местного самоуправления>, - сказал Симидян, добавив, что запрет коснется пакетов с ручками толщиной до 50 микрон, но есть исключения: мешки из вторичного сырья для взвешивания, отдельные мешки весом до килограмма.

Никол Пашинян выразил убеждение, что со временем в Армении полностью должны отказаться от полиэтилена или вообще выбросить полиэтиленовые пакеты из своей жизни.

<Обоснование состоит в том, что люди используют эти пакеты максимум один час, два часа, ну, один день, после чего они появляются в природе и причиняют значительный ущерб>, - отметил премьер, указав важность тесного взаимодействия с органами местного самоуправления, чтобы закон достиг своей цели.

В заключение министр экономики Ваан Керобян напомнил вам еще об одной очень важной инициативе, которая вступила в силу 1 января. <Это закон о трейд-ин (схема покупки нового автомобиля, при которой ваша старая модель обменивается на новую с последующей доплатой дилерскому центру - ред.) о торговле авто, который вступит в силу с 1 января. Эта инициатива позволяет людям отдавать свои старые автомобили автосалонам и вместо этого покупать новые. В прошлом году мы изменили порядок, чтобы сделать его более эффективным с точки зрения налогообложения. Закон уже вступил в силу со всеми постановлениями>, - сказал министр Никол Пашинян выразил убеждение, что этот закон сделает для граждан более привлекательной покупку нового авто.