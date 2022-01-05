Среда, 5 Января 2022 14:54

АрмИнфо. Сегодня состоялось первое в 2022 году заседание правительства под председательством премьер-министра РА Никола Пашиняна. На повестке заседания было 15 вопросов из которых 12 были не докладываемыми, а одно секретное. Перед обсуждением повестки дня Пашинян коснулся ряда реформ, которые вступили в силу 1 января 2022 года, по которым были представлены разъяснены со стороны ответственных за сектор.

Премьер-министр РА в ходе своего слова отметил, что в 2022 год Армения вступает с началом реализации достаточно серьезных реформ.

Он напомнил, что после долгих лет дискуссий правительство, наконец приняло решение сократить количество нерабочих новогодних дней. По убеждению Пашиняна, это является оправданным решением, которое призвано подчеркнуть решимость акцентировать внимание властей на работу и конкретные результаты. Однако, по его заверению, это никоим образом не умаляет права граждан на отдых, потому что законодательство сначала предусматривает для работающих граждан 20-дневный трудовой отпуск, плюс в стране есть 12 нерабочих дней. <Хочу подчеркнуть, что эта политика не временная, мы должны привыкнуть к такому образу жизни, потому что мы не намерены вносить какие-либо изменения. Кстати, в этом году было мнение, что мы можем объявить ближайшие дни нерабочими и т. д. Но, мы приняли политическое решение, так и будем двигаться дальше>, - отметил премьер.

Затем, глава правительства коснулся антитабачного законодательства, которое вступило в силу 1 января и передал слово министру здравоохранения РА Анаит Аванесян для разъяснения нюансов уже вступившего в силу закона.

Министр здравоохранения представляя изменения в закон, выразила убеждение, что этот шаг станет сильным стимулом в приверженности делу сохранения здоровья граждан и молодежи в борьбе с неинфекционными заболеваниями в целом. В этом контексте она напомнила, что в целом по Армении курит 27,9% населения старше 16 лет, и большинство курильщиков - мужчины - 51%, то есть фактический второй мужчина.

<Наша политика, наше обязательство - помочь сократить употребление табака в максимально возможной степени и предотвратить нанесение вреда здоровью в результате такого употребления. В 2020 году был принят закон о сокращении и предотвращении ущерба здоровью от употребления табачных изделий и их заменителей, который по некоторым положениям уже реализован с 2021 года, но, конечно, бизнесу была предоставлена возможность организовать их деятельность таким образом, чтобы сократить ущерб.

Таким образом, с 1 января вступает в силу запрет на публичную демонстрацию табачных изделий, их принадлежностей, заменителей в магазинах, на пунктах общественного питания, за исключением магазинов беспошлинной торговли в аэропорту>, -сообщила Аванесян, добавив, что вступает в силу и запрет на рекламную выкладку моделей сигаретной продукции. Министр выразила убеждение, что это поможет снизить бремя неинфекционных заболеваний в целом среди молодежи за счет сокращения воздействия рекламы.

На что премьер-министр уточнил, то есть это фактически означает, что этим постановлением, по сути, в повседневной жизни граждане не должны видеть сигареты, пачки сигарет на полках магазинов, супермаркетов, ни маленькие, ни большие, ни нарисованные. <Нигде. Другими словами, пачка сигарет визуально исчезнет из нашей общественной жизни, за исключением случаев, когда, скажем, человек просто держит ее в руке. Я имею в виду, что в кооперационных точках мы не должны соприкасаться с сигаретами>, - отметил премьер, и поинтересовался, кто будет контролировать исполнение закона?

Аванесян подтвердила слова Пашиняна, добавив, что политика Минздрава направлена на то, чтобы сигареты или связанная с ними реклама не демонстрировалась в публичных местах. При этом она добавила, что надзор осуществляется контролирующими органами. По ее словам, проверяющие органы уже провели некоторую информационную работу с хозяйствующими субъектами, и в результате четкого контроля в короткие сроки должны быть обеспечены чистые и правильные витрины.

<Госпожа Аванесян, вы упомянули о стойках для сигарет, установленных на выходе. Но сигареты вообще нельзя выставлять напоказ, верно? Иными словами, если использовать известную с советских времен лексику, то сигареты надо продавать <из-под полов>>, - вопрошал премьер, и получив утвердительный ответ, отметил важность этого шага, и призвал не недооценивать негативное влияние табака на здоровье граждан.

Пашинян также добавил, что с марта употребление табака фактически будет запрещено во всех помещениях и на открытом воздухе, в том числе в кафе под открытым небом и так далее, и подчеркнул, что будет осуществлен стружащий контроль выполнения требований закона. В свою очередь начальник Управления координации проверочных органов Арут Асоян отметил, что на самом деле контроль над этой областью имеет очень большой, всеобъемлющий аспект. <В связи с этим контрольные направления разделены на несколько проверяющих органов, и в этой деятельности участвуют общины, органы местного самоуправления, а также полиция. И, как уже упоминалось, мы уже провели широкомасштабные мероприятия по повышению осведомленности в деловом секторе около 6 месяцев назад, чтобы как можно лучше подготовиться к этим новым правилам. Надеюсь, что бизнес уже в какой-то степени адаптирован, контроль будет проведен>, - подытожил он.