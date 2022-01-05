Среда, 5 Января 2022 13:41

АрмИнфо.Несколько футболистов Национальной сборной Армении получили отсрочку от обязательной военной службы.

Так, на заседании правительства РА было принято решение о предоставлении отсрочки от службы в армии членам сборной Армении до 21 года: Юрию Вардановичу Оганесяну, Антону Араму Дамиену Альберту Вагановичу Казаряну и Казару Арменовичу Дермеджяну.

В обосновании решения указано, что указом президента РА эти лица получили гражданство в 2019 году. Решением правительства они получили отсрочку до зимнего призыва 2021 года. Следовательно, возникла необходимость освободить от обязательной военной службы.