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 Среда, 5 Января 2022 13:31
Марианна Мкртчян

Омбудсмен: Заявления некоторых армянских чиновников узаконили азербайджанские преступные деяния в отношении населения Армении

Омбудсмен: Заявления некоторых армянских чиновников узаконили азербайджанские преступные деяния в отношении населения Армении

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян указал на многочисленные серьезные угрозы прав и безопасности населения страны, зафиксированные в ушедшем уже 2021 году.

Так, согласно поступившему в АрмИнфо сообщению офиса Омбудсмена РА, среди этих вызовов, в частности, заявления армянских чиновников:

<1. Те высокопоставленные чиновники РА, которые заявили, что оказавшиеся у наших сел и на дорогах азербайджанские вооруженные служащие, их опорные пункты находятся на азербайджанской территории, и Армения ничего не может поделать.  Один из них даже сказал, что вопрос принадлежности участков дорог можно считать решенным без делимитации и демаркации.

2. Эти чиновники подобными заявлениями допустили грубое нарушение своего официального статуса, ставя под угрозу жизнь человека и другие жизненные права, нанеся ущерб безопасности.  Речь также идет о защите наших солдат, пограничников, полицейских, защищающих население от преступных действий азербайджанских вооруженных сил.

3. Заявления этих чиновников узаконили азербайджанские преступные деяния в отношении населения Армении и создали препятствия для защиты и безопасности прав и населения страны.

4. Эти высокопоставленные чиновники делали подобные заявления [по крайней мере] для того, чтобы не возникло внутриполитического недовольства в их отношении или смягчить его.  То есть, это классические примеры того, как, исходя из политических интересов, может быть нанесен ущерб безопасности страны и правам человека.

5. Эти высокопоставленные чиновники должны понять, что любое подобное заявление рассматривается именно с отмеченной точки зрения и впредь не делать подобных заявлений.  Никто не имеет права делать поступки, угрожающие нашим правам и безопасности, и точка>.

В заключение Татоян отметил, что в отношении <наших соотечественников азербайджанскими военнослужащими совершены и продолжают совершаться, но государство обязано защищать людей, и чиновники не имеют права вредить этому>.


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