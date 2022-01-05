Среда, 5 Января 2022 13:24

АрмИнфо. В Армении на утро 5 января проведено 5164 теста на коронавирус и выявлено 129 новых случаев заражения вирусом. В целом с начало пандемии было проведено 2586737 теста.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава республики, в общей сложности на утро 5 января в стране зарегистрировано 345 255 инфицированных коронавирусом. Выздоровели 332 304 человек (за сутки 103), скончались 7989 пациентов (3 человека за сутки), лечение получают 3451 (22 были госпитализированы за последние сутки).

Еще один пациент, инфицированный коронавирусом скончался по формулировке Минздрава <от иных заболеваний>, число таковых летальных исходов таким образом достигло 1511. Таким образом общее число смертей достигло 9500 человек.