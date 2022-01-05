Среда, 5 Января 2022 13:19

АрмИнфо. ЮКЖД завершила 2021 год со спадом грузоперевозок при росте числа пассажиров.

Как сообщает пресс-служба ЮКЖД, в январе-декабре 2021 года компания <Южно-кавказская железная дорога> перевезла 3 млн 124 тыс. тонн грузов, что меньше аналогичного показателя 2020 года 2,4%.

При этом в экспортном сообщении перевезено немногим более 400 тыс. тонн, что меньше показателя 2020 года на 17%, в импортном сообщении - 646,5 тыс. тонн со спадом на 4,4%, и в местном сообщении - более 2 млн тонн с сростом к 2020 году на 2,7%.

В 2021 году поездами ЮКЖД было перевезено 436 тысяч пассажиров, что больше показателя 2020 года на 43%. В прошлом году в международном сообщении было перевезено 19,5 тысяч пассажиров, в местном сообщении - 416,5 тысяч. Существенный рост количества пассажиров связан с низкой статистической базой 2020 года из-за ограничений пандемии COVID-19.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.