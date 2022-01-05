Среда, 5 Января 2022 10:15

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-15:00 жилые дома 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 26/2, 30, 32, 34, 36, 36/1, 44 на улице Ачаряна, прилегающие собственные дома и абоненты (не являющиеся жильцами), филиал компании “Юком”, ЗАО ‘ВЕОН Армения”, “Еркахлуйс”, “Айбизнесбанк”, Республиканский центр профилактики “СПИД”-а, школа N104, школа слабовидящих детей, здание общежития колледжа N 11, корпус здания Министерства по чрезвычайным ситуациям, здание финансового техникума, школа-интернат в Аване;

10:00-16:00 церковь Св.Григория Просветителя, адрес: ул. Ханджяна 6/7, адрес: ул. Охакадзев 6, частично собственные дома на улицах Айгестана 9-11, жилые дома 5, 7, 9 на улице Чаренца, собственные дома 252-256 в кв. “Норки Айгинер” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 собственные дома 31-54 на улице Ульнеци, жилые дома 126-128/2 на улице Саркавага, жилые дома 29/3, 34А на Тбилисском шоссе, жилые дома 6, 89/4, 95 на улице Ачаряна, собственные дома 26-30 на 4-ом переулке Саркавага, 3-126 на 5-ом переулке, 1-21 на 6-ом переулке, жилые дома 72, 72/2, 72/9, 106/1-171 на улице Саркавага, собственные дома 62-66 на 3-ем тупике Саркавага, собственные дома 63, 65, 85/2, 99/1, 99/2, 35/44, 61/9 на улице Ачаряна, жилые дома 35/20–45/12 на улице Ачаряна, жилые дома 55/5-188/17 на улице Ц.Ахбюра, жилые дома 55/3-55/34 на улице Ц.Ахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 35/5-37/54 на улице Ачаряна, собственные дома 49/2-135/8 на улице Ц.Ахбюра, многоквартирное здание 79-89 на улице Шерами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на улице Кашегорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 3, 5, 7, 9, 14 на улице Е.Тадевосяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-16:00 частично село Востан;

в Котайкской области:

11:00-15:00 село Ариндж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компания “Магас Инвест”;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк и Атис; частично частные дома Дзорахбюра;

14:00-15:00 село Лернанист и прилегающие территории.