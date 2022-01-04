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 Вторник, 4 Января 2022 15:53

Определены новые направления сотрудничества Tуркменистана и ВОЗ

Определены новые направления сотрудничества Tуркменистана и ВОЗ

АрмИнфо.В рамках планомерного развития сотрудничества Туркменистана со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Правительством Туркменистана совместно со Страновым офисом ВОЗ в Туркменистане был подготовлен Перечень мероприятий на 2022 год, проводимых на регулярной основе, по отдельным направлениям сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения.

Данным документом предусмотрено проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний. В их числе - внедрение Плана готовности к пандемическому гриппу и Руководства по эпидемиологическому надзору за острыми респираторными инфекциями, подготовка специалистов, разработка клинических протоколов лечения, проведение тренингов и семинаров.

Отдельное внимание уделено мерам по борьбе с пандемией COVID-19, в частности, профилактике инфекций и инфекционному контролю, информированию населения о рисках, а также разработке и внедрению Национального плана по вакцинации против COVID-19. Также предусмотрены мероприятия, связанные с реализацией национальной стратегии по неинфекционным заболеваниям (НИЗ), борьбой с табакокурением, охраной здоровья матери и ребенка, разработкой дорожной карты по реформе первичной медико-санитарной помощи и др.

Помимо этого, в Перечень включены шаги, направленные на развитие дипломатии в сфере здравоохранения, налаживание сотрудничества с Информационной сетью здравоохранения стран Центральной Азии (CARINFONET), а также работа по переходу и внедрению Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11), разработанной ВОЗ, обучению персонала по классификатору МКБ-11, кодированию сертификации COVID-19 и надзора за здоровьем населения. В этой связи, в документ дополнительно включен ряд аспектов по дальнейшей цифровизации национальной системы здравоохранения Туркменистана.

Аналогичная работа проводится Правительством Туркменистана с Международным Комитетом Красного Креста и Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.


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