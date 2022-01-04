Вторник, 4 Января 2022 15:37

АрмИнфо. Следственный комитет представил обстоятельства смерти военнослужащего-призывника Мовсеса Тадевосяна.

Согласно предварительной информации, 31-го декабря около 10:50 на одном из опорных пунктом N-ской воинской части, расположенной в Вайоцдзорской области, был обнаружен солдат срочной службы, рядовой Мовсес Арамаисович Тадевосян (2003 г.р.) с огнестрельным ранением головы. По пути в больницу военнослужащий скончался.

"Предварительное следствие показало, что Тадевосяну нанес смертельное огнестрельное ранение сослуживец. Последнему предьявлено обвинение по части 1, статьи 104-й УК РА, в качестве меры пресечения в его отношении применён арест", - говорится в сообщении следственного органа.