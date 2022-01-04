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 Вторник, 4 Января 2022 11:02

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

10:00-16:00  жилые дома 8-23 на улице Ер. Кочара, жилой дом 8/1 на улице Каджазнуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00  собственные дома 126-128/2 на улице Саркавага, жилые дома 29/3, 34А на Тбилисском шоссе, жилые дома 6, 89/4, 95 на улице Ачаряна, собственные дома 26-30 на 4-ом переулке Саркавага, собственные дома 3-126 на 5-ом переулке Саркавага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-21 на 6-ом переулке Саркавага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 62-66 на 3-ем тупике Саравага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 72, 72/2, 72/9, 106/1-171 на улице Саркавага, собственные дома 63, 65, 85/2, 99/1, 99/2, 35/44, 61/9 на улице Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 35/5–37/54 и жилые дома 35/20-45/12 на улице Ачаряна, жилые дома 55/3- 55/34 и собственные дома на улице Царава Ахбюра, а также  прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 55/5-188/17 и собственные дома 49/2-135/8 на улице Царава Ахбюра, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк и Атис; частично частные дома Дзорахбюра.

 


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