Понедельник, 3 Января 2022 16:31

АрмИнфо. Франция, недавно принявшая председательство в Совете Европы, продолжит действовать для установления мира и стабильности в регионе. Об этом говорится в официальном сообщении Посольства Франции в Армении.

Вместе с тем, в источнике отмечено, что Франция намерена и дальше укреплять сотрудничество с Арменией.

"Посол Франции и весь коллектив Посольства Франции желает армянскому народу мира, счастья и благополучия в наступающем 2022 году", - говорится в источнике.