Понедельник, 3 Января 2022 16:28

АрмИнфо. В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего мэра Еревана Тарона Маргаряна и ряда должностных лиц столичного муниципалитета.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, составлено обвинительное заключение и направлено ходатайство в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд общей юрисдикции города Еревана.

Напомним, что Тарону Маргаряну и ряду должностных мэрии Еревана были выдвинуты обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями. Бывший мэр фигурировал в деле, связанном с махинациями с земельными участками, принадлежавшими школам Еревана.