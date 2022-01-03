Понедельник, 3 Января 2022 14:15

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси провели телефонный разговор.

Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе разговора собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития двусторонних отношений. Обоюдно была подчеркнута важность тесного сотрудничества между правительствами Армении и Ирана с целью укрепления двусторонних экономических связей.

Сообщается, что во время беседы стороны коснулись и региональных процессов.

Согласно источнику, Пашинян и Раиси договорились продолжить контакты между двумя странами на высоком уровне.