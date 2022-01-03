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АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси провели телефонный разговор.
Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе разговора собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития двусторонних отношений. Обоюдно была подчеркнута важность тесного сотрудничества между правительствами Армении и Ирана с целью укрепления двусторонних экономических связей.
Сообщается, что во время беседы стороны коснулись и региональных процессов.
Согласно источнику, Пашинян и Раиси договорились продолжить контакты между двумя странами на высоком уровне.
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|Никол Пашинян и Эбрахим Раиси обсудили дальнейшее развитие армяно-иранских отношений
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|Гражданам, не имеющим идентификационную карту, паспорта будут выдаваться сроком действия 2 года
|Для 43 % респондентов в Армении приемлемым вариантов урегулирования карабахского конфликта является независимость Арцаха вместе с Гадрутом и Шуши
|В Армении 36,6% населения ожидают военной помощи от России
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|Правительство готово взять на себя ответственность за принятие решений, но не все и не всегда зависит от нас: Никол Пашинян
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным
|В 2021 году Армения на международной арене укрепила репутацию демократической страны - Пашинян
|Линн Трейси: США продолжат работать с Арменией во имя лучшего будущего
|В Израиле генеральный прокурор подал в суд на производителя дронов, которые использовались Азербайджаном против Арцаха
|Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве
|Археологические находки из Шуши выставлены в музее <Эребуни>
|Азербайджан вернул 5-х армянских военнопленных
|Global Finance третий год подряд удостаивает Конверс Банк звания "Лучший банк Армении в сфере торгового финансирования"
|Омбудсмен НКР: Заблудившийся гражданин Арцаха передан российским миротворцам
|Иран откроет генконсульство в Капане
|Посол Китая в Армении вместе с мэром Еревана посетили столичный автобусный парк
|Заглавы МИД России о посреднической роли Москвы между Ереваном и Баку, деятельности миротворцев в Арцахе и платформе <3+3>
|Руденко: Россия готова стать посредником между Арменией и Турцией в диалоге по нормализации отношений
|В процветание Армении верит лишь 29% опрошенных <Индексом счастья>
|Москва: Комиссия по делимитации границы Армении и Азербайджана может быть создана в скором времени
|Вице-президент Ирана встретился с семьей одного из армян-мучеников ирано-иракской войны
|СНБ РА выявило случаи мелкого взяточничества в Гюмрийском региональном центре занятости
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|Андреа Викторин: ЕС продолжает работать над смягчением воздействия пандемий и последствий войны, помогает улучшить жизнь граждан Армении
|Лидеры стран СНГ в Петербурге обсудили вопросы сотрудничества и борьбы с коронавирусом
|Назначен новый Посол Армении в Израиле
|При финансировании Фонда <Джинишян> в Армении приступят к строительству банка крови
|Конгрессмен: NDAA, подписанный Байденом, включает положения, направленные на привлечение Азербайджана и Турции к ответственности за военные преступления в Арцахе
|Министерство ВТП Армении предоставит РАУ грант в 20 млн драм на создание универсального устройства для дронов
|Уголовное преследование в отношении Артура Ванецяна, по делу о подготовке к убийству Никола Пашиняна, прекращено
|Число активных случаев коронавируса в Армении составляет 4 123
|Артисты ансамбля песни и пляски Северного флота находятся с гастролями в Нагорном Карабахе
|Омбудсмен РА и посол России обсудили вопросы, связанные с возвращением армянских пленных из Азербайджана
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|Политолог: Документов по Арцаху с существенными расхождениями с мадридскими принципами не существует
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