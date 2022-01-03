Понедельник, 3 Января 2022 13:37

АрмИнфо.С 1 января 2022 года Польша приняла председательство в Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) сроком на один год.

Согласно ротационному принципу, главой ОБСЕ стал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Польша планирует сосредоточиться на достижении прогресса в мирном урегулировании конфликтов.

Збигнев Рау отметил, что для Польши ключевой целью является обеспечить соблюдение фундаментальных принципов и обязательств ОБСЕ, заложенных в Хельсинкском заключительном акте и последующих документах. "Настоящий диалог между странами-участницами должен основываться на принципах международного права и приверженности существующим механизмам ОБСЕ", - сказал он.

Подробно приоритеты польского председательства новый глава ОБСЕ представит на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января. Отметим, что в 2021 году пост председателя ОБСЕ занимала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.