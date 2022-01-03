Понедельник, 3 Января 2022 11:53

АрмИнфо. По положению на 2 января в Армении в общей сложности вакцинировалось 1 660 256 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно источнику, из общего числа вакцинированных, первый компонент антиковидной инъекции получили 944 784 человека, и соответственно второй - 714 685.

По данным Министерства на 13 декабря, львиная доля вакцинированных первым и вторым компонентом приходится на граждан в возрасте от 35 до 64 лет (58,2% и 60,5% соответственно), далее следует возрастная группа от 18 до 34 лет (27,2% и 24,29% соответственно), на долю граждан в возрасте выше 65 лет приходится соответственно 14,5% и 15,2%, и наименьший процент составляет группа в возрасте от 12 до 17 лет (0,1% и 0,01%).

Отметим, что по положению на 3 января число активных случаев коронавируса в Армении составляет 3 546. При этом в общей сложности в стране коронавирусная болезнь подтвердилась у 345 036 человек (13,3% от числа граждан, сдавших тест), выздоровело - 331 998 (96,2%), скончалось - 7 983 (2,3%).

Напомним, что правительство Армении 23 декабря на очередном заседании выделило Минздраву 1,2 млрд драмов (около $2,4 млн.) на закупку 200 тыс. доз антиковдиной вакцины от Pfizer.

Вместе с тем, на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca) и китайского (Коронавак и Синофарм) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna.