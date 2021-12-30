Четверг, 30 Декабря 2021 18:34

АрмИнфо. С 30-го декабря филиал «Прайм» Банка ВТБ (Армения) продолжит свою деятельность в новом комфортном помещении, расположенном в самом центре города Ереван, по адресу ул. Бюзанда 17, стр. 234.

Премиум клиенты Банка будут обслуживаться в новом просторном офисе, выдержанном в современном и стильном дизайне, наполненным атмосферой элегантности и комфорта.

Офисное пространство, с использованием оригинальных дизайнерских концепций и с правильно спланированными функциональными зонами, обустроено так, чтобы посетителям было комфортно находиться в Банке, а пользоваться услугами — быстро, просто и удобно.

Филиал «Прайм» Банка ВТБ (Армения) предусмотрен для клиентов, которые ценят эксклюзивное банковское обслуживание и особые привилегии, в частности - профессиональный индивидуальный сервис.

Премиальный пакет «Прайм» дает клиентам возможность выгодно размещать свои сбережения и воспользоваться качественным обслуживанием, при гарантировании полной конфиденциальности. Персональный менеджер обеспечит финансовую консультацию, представит интересы клиента как в банке, так и при организации различных внешних сделок, организует управление размещенными средствами и проведение банковских операций.

В рамках пакета «Прайм» клиент получает премиальную карту VISA Infinite с индивидуальным кредитным лимитом со льготным периодом погашения задолженности до 55 дней, скидки и лучшие программы лояльности в сферы торговли и услуг, страховой пакет с уникальными условиями. Члены семьи клиента имеют возможность открыть бесплатные дополнительные карты.

Премиальный пакет включает в себя услугу Консьерж-сервис 24/7: планирование путешествий, бронирование билетов, заказ столика в ресторане, выбор и доставка подарков по самым изысканным запросам по номеру +995706070309 и по эл. почте [email protected].

Держатели карты VISA Infinite банка ВТБ (Армения) имеют доступ к международной услуге «Вход в зоны Lounge Key» - доступ в VIР зоны 600 аэропортов более 100 стран и 300 городов мира с возможностью 6-и бесплатных входов в течение года.

Клиенты филиала «Прайм» также могут воспользоваться услугой «Visa Luxury Hotels Collection», которая предоставляет ряд преимуществ во время проживания в отелях класса люкс. Для этого необходимо забронировать отель на сайте и оплатить проживание картой VISA Infinite.

Филиал «Прайм» предоставляет инвестиционные и брокерские услуги для заключения брокерских сделок на российском и зарубежном рынках ценных бумаг посредством онлайн торговой системы Quik и мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции». Подробную информацию можно получить по ссылке.

В распоряжение клиентов филиала предоставлены комфортабельно обустроенные переговорные для проведения деловых встреч в не официальном формате или для отдыха в спокойной обстановке, а также депозитарий для хранения ценностей.

Филиал «Прайм» работает с понедельника по пятницу с 09:30 до 17:00 и по субботам с 11:00 до 15:00.

Подробную информацию об услугах филиала «Прайм» можно узнать по ссылке https://www.vtb.am/ru/private/ или посетив филиал.