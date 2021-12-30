Четверг, 30 Декабря 2021 18:06

АрмИнфо. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в поздравительном послании премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю наступающих Нового года и Рождества Христова выразил уверенность в дальнейшем продвижении практического взаимодействия.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, в послании главы российского правительства, в частности, говорится о том, что в уходящем году российско-армянские отношения, основанные на принципах дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, поступательно развивались. Расширяется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, укрепляются межрегиональные и деловые контакты. "Уверен, что в 2022 году совместные усилия по правительственной линии обеспечат дальнейшее продвижение практического взаимодействия. Будем и впредь создавать благоприятные условия для реализации новых перспективных проектов и интеграционных инициатив в рамках Евразийского экономического союза. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Армения. Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, Вашим родным и близким здоровья и счастья, а народу дружественной Армении - мира и процветания", - говорится в послании.

Премьер-министру Пашиняну поздравительные послания направили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Католикос-патриарх всея Грузии Илия II, премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян, премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин, премьер-министр Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон, председатель Совета министров Республики Польша Матеуш Моравецкий, премьер- министр Сирийской Арабской Республики Хусейн Арнус, премьер-министр Республики Ирак Мустафа аль-Казыми, премьер-министр Корейской Республики Ким Бу Гём, премьер-министр Ливанской Республики Наджиб Микати, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Республики Кыргызстан Акылбек Жапаров, вице-президент Объединённых Арабских Эмиратов, премьер-министр, правитель Дубая Мухаммад Бин Рашид Аль Мактум, наследный принц Эмирата Абу- Даби и заместитель Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ, Шейх Мухаммед бин Зайд Аль Нахайян, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и заместитель генерального секретаря Мирча Джоанэ.