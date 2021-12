Четверг, 30 Декабря 2021 17:17

АрмИнфо.<Парламент Азербайджана только что принял закон, разрушающий независимую прессу!

<Репортеры без границ>, призвавшие к пересмотру этого закона, настаивают, чтобы Платформа по защите и безопасности журналистики Совета Европы (Council of Europe Platform for the Protection of Journalism and Safety of Journalists) потребовала переписать этот закон, который нарушает Европейскую конвенцию по правам человека>. Об этом в своем аккаунте в Твиттер написали <Репортеры без границ>.

Как передает Туран, 30 декабря Милли меджлис на пленарном заседании принял в третьем чтении скандальный законопроект <О медиа>.

Депутаты не учли протесты и требования многочисленных журналистов и СМИ, внести необходимые изменения.

В тоже время, были сделаны ряд несущественных дополнений, которые никак не повлияли на общий характер документа.

В частности, в статью 13 дописали, что субъекты медиа должны делать ссылку при использовании материала информационных агентств. В статью 14 дописали, что излагаемые факты должны комментироваться объективно, не должно быть одностороннего подхода.

Наконец в статью 30 дописали, что <занимающиеся трансляцией аудиовизуальных программ через интернет, могут получить лицензию платформенного вещателя путем личного обращения>. Таким образом, ничего принципиально не изменилось. Закон резко ограничит права журналистов и пользователей соцсетей. Практически любая публикация, видео или мнение может быть трактовано, как нарушение закона, равно, как и высказывание личного мнения.