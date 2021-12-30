Четверг, 30 Декабря 2021 17:07

АрмИнфо. Происходящее на данный момент во время заседания Совета старейшин Вардениса не имеет ничего общего с поведением правого государства и демократией. Об этом в ходе прямого эфира в Facebook 30 декабря сообщил вице- спикер парламента от блока <Армения> Ишхан Сагателян.

<На глазах у всех мы становимся свидетелями мандатокрадства, похищения членов Совета старейшин, соответствующего образу действующей власти безобразия. В настоящее время в отношении избранных кандидатов в Совет старейшин по прямому указанию главного хулигана, цепляющегося за кресло премьер-министра, применяется средневековое насилие>, - отметил он. Вице-спикер парламента напомнил, что в выборах органы местного самоуправления, состоявшихся 5 декабря в укрупненной общине Варденис, участвовали три политические силы: партия <Гражданский договор>, блоки <Единые Варденис> и <Агарон Хачатрян>. По результатам выборов оба оппозиционных блока вместе получили 15 мест в Совете старейшин, состоящем из 27 членов, а КП - 12 мест.

По его словам, во время перерасчета голосов, было незаконное мандатократство, и один мандат был передан ГД. <Таким образом, 14 мандатов оказалось в руках оппозиционных блоков и 13 у ГД. Затем был задержан первый номер блока <Единые Варденисы> Арам Арутюнян, который претендовал на пост мэра. Последний понимая всё это отказался претендовать на этот пост>, - отметил Сагателян, добавив, что сегодняшнее первое заседание Совета старейшин проходит в беспрецедентных условиях, с похищением людей, оказанием давления для завладения мандатом.

По его словам, всё это не случайно, поскольку действующие власти пытаются оказать особое давление на руководителей приграничных населенных пунктов. <Все это делается для того, чтобы во время грядущих уступок приграничные территории общинами руководите люди не имеющие ничего святого, непатриотичные, их рабы, которые безоговорочно будут следовать указаниям правительства>, -сказал оппозиционер, добавив, что делается всё для установления диктатуры одного человека в стране, которой необходимо противостоять. По его словам, всем этим действиям содействуют правоохранительные органы, Генпрокуратура. Отметим, что до начала первого заседания Совета старейшин Вардениса 30 декабря между его членами вспыхнула ссора, которая даже переросла в потасовку. Инцидент имел место между и.о. мэра города, кандидатом в градоначальники от правящей партии <Гражданский договор> Арамом Мелконяном и членом блока <Агарон Хачатрян> Кареном Мкртчяном, который какое-то время работал в администрации общины. Позже полицейские подвергли приводу оппозиционных членов совета старейшин Вардениса, не представив каких­либо оснований. Напомним, что, по итогам выборов в ОМС в Варденисе, состоявшихся 5 декабря, <ГД> получил 13, блок <Агарон Хачатрян> - 10, <Единый Варденис> - 4 мандата. После выборов оппозиционные силы подписали меморандум о формировании коалиции. Сразу же после этого экс-мэр Вардениса Арам Арутюнян, который возглавлял список <Единого Вардениса> на выборах в ОМС, был арестован.