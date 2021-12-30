Четверг, 30 Декабря 2021 17:05

АрмИнфо.Нормализация отношений между Ереваном и Анкарой способствовали бы оздоровлению общей обстановки в регионе, и формированию атмосферы доверия и добрососедства. Об этом 30 декабря в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В этом контексте она отметила, что российская сторона не только многократно комментировала этот вопрос. <Если вы посмотрите в исторической перспективе сделано нами не мало, как действительно страной, которая на практике желает улучшения отношений между этими двумя странами>, - сказала российский дипломат.

При этом Захарова выразила убеждение, что назначение сейчас сторонами спецпредставителей для этой цели - логичный, разумный шаг в развитии подобного обоюдного устремления нормализовать отношения. <Россия

неоднократно выражала готовность оказать посреднические усилия, сыграть роль в этом урегулировании. В общем подтверждала возможность для осуществления посредничества, в том числе и в организации подобного контакта>, - сказала она, добавив, что при получении какой-то дополнительной информации, она будет представлена общественности.

13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, заявил, что Анкара и Ереван назначат специальных представителей для обсуждения шагов по нормализации отношений между двумя странами. Глава турецкого МИД также объявил о возобновлении чартерных рейсов между Стамбулом и Ереваном в ближайшее время. Чавушоглу подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.

В Ереване приветствовали данное заявление главы МИД Турции. Так, пресс- секретарь МИД Армении Ваан Унанян, в частности, заявил: "Армения, как прежде, так и сегодня готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предварительных условий, что прописано в программе правительства РА. В этой связи, положительно оцениваем заявление главы МИД Турции о назначении специального представителя по нормализации отношений, и подтверждаем, что армянская сторона также назначит специального представителя для этого диалога".

С турецкой стороны переговоры будет вести, кадровый дипломат, имеющий также опыт работы в Службе нацбезопасности Турции, бывший посол в Вашингтоне Сердар Кылыч. С армянской - заместитель председателя Национального Собрания РА Рубен Рубинян.

27 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что первая встреча спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений пройдет в Москве, однако не обнародовал дату этой встречи.