Четверг, 30 Декабря 2021 17:03

АрмИнфо.Официальная Анкара оповестила Вашингтон о готовности к формированию совместного механизма диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес. Об этом сообщил <Анадолу> пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, в рамках данного механизма могут обсуждать не только проблемные темы, но и актуальные вопросы международной повестки дня, к примеру, ситуации в Сирии, Украине, на Южном Кавказе, в Восточном Средиземноморье.

В этом контексте, касаясь нормализации отношений с Армений, пресс-секретарь турецкого президента напомнил, что Турция в начале 90-х годов закрыла границу с Арменией из-за событий в зоне нагорно-карабахского конфликта. <По итогам 44-дневной войны, проблема Нагорного Карабаха отпала, а значит и преграды на пути переговоров по нормализации отношений не осталось. Президент Эрдоган с самого начала говорил, что диалог Турции с Арменией и отношения между Арменией и Азербайджаном - параллельные вопросы. Сегодня стороны уже назначили спецпредставителей по диалогу. Думаю, что процесс будет продвигаться конструктивно и быстро. У армянской стороны есть соответствующая воля. Позиция Анкары также предельно открыта>, - сказал Калын.

Он подчеркнул, что никакого предвзятого отношения к Армении у Турции нет. <Безусловно, мы желаем налаживания дипломатических связей и открытия границы с соседним государством. Это в первую очередь отвечает интересам Армении - небольшой и бедной страны без выхода к морю и с небольшим населением. Налаживание связей с Азербайджаном и Турцией принесет пользу особенно армянскому народу>, - продолжил заверять пресс-секретарь, делая вид, что Анкара вообще не заинтересована в этом шаге.

При этом в Турции продолжают с опаской оглядываться на армянскую диаспору. Калын решил давать совет, что она должна, а чего не должна. <Армянская диаспора должна относиться взвешенно к диалогу Турции и Армении, в том числе <не спекулировать на теме вымышленного геноцида 1915 года>. <Называть определенные события геноцидом никому не принесет пользы. На Южном Кавказе открылась новая страница, и диаспора должна осознать это>, - сказал Калын, забыв, что Геноцид армян признан несколькими десятками государств, в том числе и сверх держав, входящие в состав Совбеза ООН - Россия, США, а Франция не только признала геноцид, но и провозгласили 24 апреля днем памяти.