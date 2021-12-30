Четверг, 30 Декабря 2021 14:37

АрмИнфо. Компания GeoProMining ,в рамках благотворительной акции «Спеши дарить добро», организовала традиционный новогодний праздник для детей, проходящих лечение в Гематологическом центре им. Еоляна. В мероприятии приняли участие более 70 детей, проходящих лечение в гематологическом центре.

В рамках насыщенной праздничной программы было организовано представление с участием сказочных персонажей, фокусников и дрессированных животных, а также красочное световое шоу. Дед Мороз и рождественские эльфы преподнесли детям не только праздничный торт, пряничный домик и сладости, но и подарки в виде музыкальных альбомов «Шелкунчик» и «Лебединое озеро». Также дети приняли участие в мастер-классе «Заботимся о пернатых друзьях», в рамках которого дети раскрасили скворечники для птиц.

Директор фонда City of smile Эстер Демирчян: «С компанией GeoProMining мы сотрудничаем на протяжении нескольких лет, и благодаря ее поддержке фонд реализует ряд успешных программ в области лечения и поддержки детей с онкологическими проблемами. Результат нашей совместной работы – это тысячи улыбок детей и их родителей, эффективное лечение и восстановление больных, за что фонд благодарен всем своим донорам».

Представитель компании GeoProMining Рузанна Григорян: «На состоявшемся на днях благотворительном вечере мы подтвердили продолжение участия нашей компании в поддержке фонда « City of smile». И именно в части программ фонда, направленных на лечение и реабилитацию детей. Мы уверены, что вклад в образованное, здоровое и обеспеченное молодое поколение станет залогом нашего общего успеха. Поздравляю всех наших детей и взрослых с наступающим Новым годом. Пусть праздник принесет всем нам мира, оптимизма и процветания!».

Работа с подрастающим поколением является одной из основных приоритетов социальной политики компании. Образование, досуг, организация отдыха, строительство социальных и спортивных объектов для подрастающего поколения – неполный перечень тех программ, которыми занимается компания.

Группа компаний GeoProMining — динамично развивающаяся международная частная компания с диверсифицированной ресурсной базой металлов, основана в 2001 году. GeoProMining производит золото в виде сплава «Доре» и медный, молибденовый и сурьмяной концентраты.