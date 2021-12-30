Четверг, 30 Декабря 2021 14:19

АрмИнфо. В Москве полагают, что встреча общественников Армении и Азербайджана достигла своей цели: а именно установление доброжелательных отношений между представителями, научных, творческих элит двух стран соседей, создания благоприятного фона для последовательной нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Об этом 30 декабря в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, участники были едины в том, что видят роль интеллигенции в снижении градуса недоверия между азербайджанским и армянским народами. <Настрой был на конструктивный диалог. Он был продемонстрирован, в том числе при обсуждении таких чувствительных гуманитарных тем, как возвращение Азербайджаном армянских военнопленных, передачи Арменией оставшихся карт минных полей. Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать подобные начинания, и эту конкретно. Мы полагаем чрезвычайно актуальной подобную объединительную повестку, которая способствует выходу на предметные договоренности, которые формируют атмосферу для движения вперед, и по другим направлениям>, - сказала Захарова.

Представитель российского МИД также сообщила о намерении и в будущем на регулярной основе проводить такие встречи, в том числе в Азербайджане и Армении.

В Москве 24 декабря состоялась встреча деятелей культуры Азербайджана и Армении. Она была организована при посредничестве представителя президента России по межкультурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Сами организаторы встречи о ее целях и результатах не сообщали. Что касается самих участников, то азербайджанская сторона вообще никакой информации по этому поводу общественности не представила.

Согласно СМИ, Азербайджан на этой встрече представляли: ректор Музыкальной академии Фархад Бадалбейли, ректор Университета языков Кямал Абдулла, кинокритик Аяз Салаев и ректор Архитектурно-строительного университета Гюльчохра Мамедова.

Армянскую сторону представляли: ректор Ереванского медуниверситета Армен Мурадян, руководитель Кукольного театра Рубен Бабаян, директор Театра имени Станиславского Марианна Мхитарян и режиссер Арутюн Хачатрян. Встреча, на которой обсуждались вопросы гуманитарного характера продлилась два с половиной часа.