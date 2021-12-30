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АрмИнфо. Гражданам, не имеющим идентификационную карту, паспорта общегражданского образца, будут выдаваться сроком действия 2 года. Те, кто имеет ID-карты, или подали заявку на ее получение, паспорта будут выданы со сроком на 10 лет. Об этом сообщил замначальника Полиции РА Ара Фиданян 30 декабря на заседании правительства представляя соответствующий проект решения.
Цель, как указал Фиданян, стимулировать процесс выдачи ID-карты, а также как можно скорее вывести старые паспорта из обращения. Замначальника заявил, что уже началась подготовка к внедрению системы современных документов, удостоверяющих личность, содержащих биометрические данные, на основе технологических решений. "В результате у нас будет система, способная предоставлять гражданам услуги высокого уровня", - сказал представитель Полиции Армении.
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|Вице-спикер парламента: Происходящее на заседании Совета старейшин Вардениса не имеет ничего общего с поведением правого государства и демократией
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|Захарова: Встреча общественников Армении и Азербайджана достигла своей цели
|Гражданам, не имеющим идентификационную карту, паспорта будут выдаваться сроком действия 2 года
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|Правительство готово взять на себя ответственность за принятие решений, но не все и не всегда зависит от нас: Никол Пашинян
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным
|В 2021 году Армения на международной арене укрепила репутацию демократической страны - Пашинян
|Линн Трейси: США продолжат работать с Арменией во имя лучшего будущего
|В Израиле генеральный прокурор подал в суд на производителя дронов, которые использовались Азербайджаном против Арцаха
|Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве
|Археологические находки из Шуши выставлены в музее <Эребуни>
|Азербайджан вернул 5-х армянских военнопленных
|Global Finance третий год подряд удостаивает Конверс Банк звания "Лучший банк Армении в сфере торгового финансирования"
|Омбудсмен НКР: Заблудившийся гражданин Арцаха передан российским миротворцам
|Иран откроет генконсульство в Капане
|Посол Китая в Армении вместе с мэром Еревана посетили столичный автобусный парк
|Заглавы МИД России о посреднической роли Москвы между Ереваном и Баку, деятельности миротворцев в Арцахе и платформе <3+3>
|Руденко: Россия готова стать посредником между Арменией и Турцией в диалоге по нормализации отношений
|В процветание Армении верит лишь 29% опрошенных <Индексом счастья>
|Москва: Комиссия по делимитации границы Армении и Азербайджана может быть создана в скором времени
|Вице-президент Ирана встретился с семьей одного из армян-мучеников ирано-иракской войны
|СНБ РА выявило случаи мелкого взяточничества в Гюмрийском региональном центре занятости
|Гражданин Арцаха попал в азербайджанский плен в результате дезориентации на местности
|Прогноз: Отказываясь осудить Геноцид армян, Анкара создает угрозу его повторения
|Глава Авиационного университета имени маршала Ханферянца покинул пост
|Прогноз: Ввод в эксплуатацию железнодорожного участка Горадиз - Мегри - Ордубад - Ерасх повысит инвестпривлекательность Армении
|GeoProMining отметила новогодние праздники в Армении рядом масштабных мероприятий для детей приграничных общин
|Андреа Викторин: ЕС продолжает работать над смягчением воздействия пандемий и последствий войны, помогает улучшить жизнь граждан Армении
|Лидеры стран СНГ в Петербурге обсудили вопросы сотрудничества и борьбы с коронавирусом
|Назначен новый Посол Армении в Израиле
|При финансировании Фонда <Джинишян> в Армении приступят к строительству банка крови
|Конгрессмен: NDAA, подписанный Байденом, включает положения, направленные на привлечение Азербайджана и Турции к ответственности за военные преступления в Арцахе
|Министерство ВТП Армении предоставит РАУ грант в 20 млн драм на создание универсального устройства для дронов
|Уголовное преследование в отношении Артура Ванецяна, по делу о подготовке к убийству Никола Пашиняна, прекращено
|Число активных случаев коронавируса в Армении составляет 4 123
|Артисты ансамбля песни и пляски Северного флота находятся с гастролями в Нагорном Карабахе
|Омбудсмен РА и посол России обсудили вопросы, связанные с возвращением армянских пленных из Азербайджана
|Ицхак Герцог пригласил Ильхама Алиева в Израиль
|Отчет Омбудсмена Арцах <О незаконных преследованиях и судебных процессах над армянскими военнопленными, осуществляемых Азербайджаном> распространен в качестве официального документа ООН
|Президент Tуркменистана принял участие в неформальном Cаммите СНГ
|Телефонный разговор Президента Туркменистана и спикера Верхней Палаты Парламента России
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Гарибашвили: Лидеры Армении и Азербайджана стремятся перевести отношения двух стран на новый уровень
|Путин назвал оправданным создание СНГ и указал на углубление интеграции по очень многим направлениям
|Глава парламента: На Декларацию Арцаха о независимости Азербайджан ответил тремя войнами
|Ваграм Думанян: Комитет по науке разработал основные подходы для повышения зарплат ученым
|Читать больше
|Эксперт: 9-й пункт ноябрьского заявления - бомба замедленного действия под Арменией
|Эксперт: В законе "О национальной обороне" США не удалось восстановить 907-ую резолюцию
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