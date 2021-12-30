Четверг, 30 Декабря 2021 14:18

АрмИнфо. Гражданам, не имеющим идентификационную карту, паспорта общегражданского образца, будут выдаваться сроком действия 2 года. Те, кто имеет ID-карты, или подали заявку на ее получение, паспорта будут выданы со сроком на 10 лет. Об этом сообщил замначальника Полиции РА Ара Фиданян 30 декабря на заседании правительства представляя соответствующий проект решения.

Цель, как указал Фиданян, стимулировать процесс выдачи ID-карты, а также как можно скорее вывести старые паспорта из обращения. Замначальника заявил, что уже началась подготовка к внедрению системы современных документов, удостоверяющих личность, содержащих биометрические данные, на основе технологических решений. "В результате у нас будет система, способная предоставлять гражданам услуги высокого уровня", - сказал представитель Полиции Армении.