Четверг, 30 Декабря 2021 13:57

АрмИнфо. Для 43 % респондентов в Армении приемлемым вариантов урегулирования нагорно-карабахского конфликта будет провозглашение независимости Арцаха вместе с Гадрутом и Шуши. Таковы результаты опроса <Праздничный трамблер> Консалтинговой компании MPG (Marketing Professional Group), которая представляет в Армении Gallup International Association.

При этом 12,5% опрошенных высказались за присоединение Арцаха к России без Гадрута и Шуши, еще 9,4% - за присоединение НКР к Армении без Гадрута и Шуши. Меж тем, 7,4% полагают, что Арцаха вместе с Гадрутом и Шуши должен быть присоединен к Армении, 3,7 % - высказались за сохранение текущей ситуации, 0,4 % выступили за предоставление автономии в составе Азербайджана вместе с Гадрутом и Шуши, 3,1% дали иной ответ, еще 20,7% затруднились ответить.

В тоже время 82,6% респондентов негативно оценили установление КПП на дорогах Горис-Капан, Капан-Чакатен. Еще 6,6% - скорее отрицательно, 3 % скорее позитивно, а 7,6% затруднились ответить.

Опрос проводился с 16 по 27 ноября. В нем приняли участи 1001 человек по всей стране. Опрос проводился по телефону, погрешность составляет 3%.