Четверг, 30 Декабря 2021 13:30

АрмИнфо. В Армении 32,1% респондентов считают, что вектор интеграции страны действующей властью направлен на Россию. Таковы результаты опроса <Праздничный трамблер> Консалтинговой компании MPG (Marketing Professional Group), которая представляет в Армении Gallup International Association.

При этом 14,3% опрошенных считают, что Армения развивается в направлении США, еще 13% полагают, что у Армении сбалансированные отношения со всеми центрами влияния, 9,3% - в направлении Европы, 8 % назвали иные направления, еще 28,9% затруднились ответить.

В тоже время, 36,6 % опрошенных полагают, что Армения сможет получить военную помощь (оружие, техника) от России, 16,4 % - Франции, 8,9% назвали Иран, 8 % - США, 1,4 % назвали Совбез ООН, 0,8% опрошенных связали надежды с ОДКБ, 11,8% дали иные ответы, еще 16,2% затруднились ответить.

Опрос проводился с 16 по 27 ноября. В нем приняли участи 1001 человек по всей стране. Опрос проводился по телефону, погрешность составляет 3%.