Четверг, 30 Декабря 2021 13:18

АрмИнфо.Мнение граждан Армении по вопросу эффективности мер, предпринимаемых Минздравом РА в борьбе с коронавирусом разделилось.

Так, согласно результаты опроса Консалтинговой компании MPG (Marketing Professional Group), которая представляет в Армении Gallup International Association, 9,8% респондентов оценили борьбу с ковид в стране положительно, 33,5% - скорее позитивно, 15,3% - скорее отрицательно, а 31,5% высказались скорее негативно, чем позитивно, еще 10% опрошенных затруднились ответить.

При этом на уточнение, вакцинировались ли они, 40 % опрошенных дали утвердительный ответ, 38,2 % ответили, что не вакцинировались и не намереваются идти на этот шаг, еще 20 % отметили, что не вакцинировались, но планируют в обозримом будущем, еще 1,9% граждан отказались отвечать на этот вопрос.

Опрос проводился с 16 по 27 ноября. В нем приняли участи 1001 человек по всей стране. Опрос проводился по телефону, погрешность составляет 3%.

Напомним, что в Армении за последние сутки зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности на утро 30 декабря в стране зарегистрировано 344 826 инфицированных коронавирусом. Фактически сейчас лечатся 4005 лиц (за сутки уменьшилось на 118). Выздоровели 331 348 человек (за сутки 196), скончались 7968 пациентов (7 человек за сутки). Еще 4 граждан с коронавирусом скончались, по формулировке <из-за иных болезней>. Общее число таких случаев - 1505. Таким образом, общее число смертей достигло 9473. В стране было проведено 2 560 870 тестов, причем 7216 за последние сутки.